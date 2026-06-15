В Улан-Удэ среди дольщиков ЖК «Мегаполис» оказалось много семей участников СВО

Ситуация вокруг замороженного жилого комплекса «Мегаполис» в Улан-Удэ вновь оказалась в центре внимания властей и надзорных органов. Прокуратура Бурятии провела межведомственное совещание с участием представителей правительства республики, контролирующих ведомств, городской администрации и следственных органов. Главной темой обсуждения стало завершение строительства проблемного объекта и защита прав дольщиков.

На контроле у прокурора

В обсуждении приняли участие представители правительства республики, республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора, Управления Федеральной налоговой службы по Бурятии, администрации города, а также следственных органов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, участники совещания подробно рассмотрели причины, повлиявшие на сдвиг сроков строительства жилого комплекса. По итогам встречи выработан план дальнейших действий, направленный на завершение работ на объекте.

Прокурор республики Михаил Филичев поставил перед уполномоченными органами и правоохранительными структурами задачи по ускорению строительства ЖК «Мегаполис». Кроме того, отдельное внимание поручено уделить взаимодействию с участниками долевого строительства и организации прямого диалога с дольщиками.

Примечательно, что активное вмешательство прокуратуры в ситуацию может свидетельствовать о том, что среди пострадавших покупателей жилья оказались представители социально значимой категории граждан — семьи участников специальной военной операции. Именно эта группа сегодня считается одной из наиболее уязвимых с правовой точки зрения, поскольку многие семьи, вложившие средства в строительство жилья, столкнулись с риском потери накоплений и неопределенностью в вопросе получения квартир.

Платили наличными

- Да, среди них есть и семьи участников СВО. В середине 2022 года у них появилась возможность использовать средства, которые они получили на службе, в качестве первоначального взноса на квартиру. Тогда очень привлекла выгодная цена в «Мегаполисе» - 60 тыс. рублей за квадратный метр, тогда как новостройки уже стоили 80–90 тыс. рублей. К тому же они попадали под льготную ипотеку и решили воспользоваться такой возможностью. Однако когда я стал разбираться в этом вопросе, выяснилось, что часть этих дольщиков оплачивала жилье наличными, и застройщик использовал эти деньги на другие цели. Хотя по закону эти средства должны были поступить на эскроу-счет и храниться на специальном банковском счете до окончания строительства, а застройщик получает их только после передачи объекта недвижимости. Этого не произошло, — говорит юрист из Улан-Удэ Николай Тетерин.

По его словам, многие пострадавшие столкнулись с последствиями правовой неграмотности. Расчеты наличными значительно сложнее подтвердить документально, чем безналичные переводы со счета дольщика на счет застройщика. В результате часть граждан оказалась в особенно сложном положении при защите своих прав.

История ЖК «Мегаполис» уже давно стала одной из самых болезненных строительных проблем Бурятии. В апреле правительство республики сообщало, что ведет поиск нового застройщика для завершения проекта. Особую тревогу вызывает масштаб проблемы. По данным властей, в квартиры жилого комплекса вложили средства около 2,5 тыс. семей. Многие из них рассчитывали улучшить жилищные условия благодаря государственным программам поддержки, льготной ипотеке и собственным накоплениям.

Для семей участников СВО ситуация приобрела дополнительное измерение. Полученные во время службы выплаты должны были стать основой для решения жилищного вопроса, однако вместо нового жилья люди столкнулись с длительной неопределенностью и необходимостью отстаивать свои права. Этот случай вновь поднимает вопрос о том, насколько эффективно сегодня защищены интересы участников СВО и их семей при реализации крупных строительных проектов и насколько надежно государственные механизмы способны предотвратить подобные риски в будущем. Не случайно республиканская прокуратура и лично прокурор республики держат эту ситуацию на контроле.

Недавно Народный Хурал Бурятии принял закон, предусматривающий ускоренную передачу земельного участка новому инвестору, который возьмет на себя обязательства по обеспечению обманутых дольщиков жильем. Однако речь идет не только о социальной миссии. Для того чтобы достроить проблемный объект и выполнить обязательства перед гражданами, инвестор должен иметь возможность получить экономический результат от участия в проекте, в том числе за счет реализации дополнительных «квадратов» на новых строительных участках.

Между тем условия на строительном рынке остаются крайне сложными. В России наблюдается заметное снижение деловой активности в строительной отрасли. Застройщики сталкиваются с падением спроса, ростом стоимости строительных материалов, удорожанием рабочей силы и сокращением финансовых резервов. О нарастающих проблемах в строительном комплексе страны недавно говорил и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

В этой связи возникает закономерный вопрос: будет ли достаточно одного лишь механизма передачи земельного участка для привлечения инвестора в столь сложный проект? Очевидно, что для успешного завершения строительства ЖК «Мегаполис» могут потребоваться дополнительные меры поддержки со стороны правительства Бурятии — от налоговых преференций и инфраструктурной помощи до иных финансовых инструментов. В противном случае существует риск, что новый инвестор также столкнется с серьезными экономическими трудностями, что вновь поставит под угрозу решение жилищного вопроса для тысяч семей республики.