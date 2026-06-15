Улан-удэнка потеряла деньги после собеседования с работодателем

30-летняя жительница города Улан-Удэ стала жертвой мошенников при поиске удаленной работы. Преступники оформили онлайн-кредит на ее имя во время собеседования по видеосвязи.

Как рассказали в полиции столицы, женщина искала удаленную работу в Интернете и скачала рекомендованное ей приложение.

- Горожанка прошла онлайн-собеседование по видеосвязи с мошенником, который представился работодателем. Сразу по окончании разговора её смартфон полностью заблокировался. Как оказалось, во время трансляции экрана мошенники перехватили доступы к её личным кабинетам и взяли от её имени онлайн-кредит на сумму более семи тысяч рублей, - сообщили в МВД.

Фото: нейросеть