На СВО погиб боец и актер из Бурятии

При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции 3 июня героически погиб боец, тренер и актер из Бурятии Чингиз Додиев. Об этом сообщили в паблике в ВК «Fight Club_Golden Gloves».

Чингис родился в селе Барагхан Курумканского района. Учился в Барагханской СОШ, затем перевелся в Агинскую СОШ № 1 Забайкальского края, откуда и выпустился. Позднее выполнил норматив мастера спорта по рукопашному бою, КМС по армейскому рукопашному бою, КМС по универсальному каратэ UKADO/KEMPO.

Также он тренировал детей и взрослых. Регулярно проводил благотворительные соревнования, помогал детскому дому. Параллельно увлекся каскадерством, снимался во многих российских фильмах и сериалах, среди них: «Майор Гром», «Солнцепек», «Мастер и Маргарита», «Василий Теркин», «Наш спецназ», «Адмиралы районов», «Тайны следствия», «Должник», «Невский», «Первый отдел», «Великолепная пятерка» и т. д.

В июле 2023 года ушел на СВО добровольцем. Чингиз Додиев награжден медалями Жукова, «За боевые отличия», «За отвагу» и «Участнику СВО».

У бойца остались брат, сестра, супруга и две дочери.

Прощание с Чингизом состоится на Родине – в селе Барагхан.