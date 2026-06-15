Общество 15.06.2026 в 09:46
Российские сайты начали блокировать вход через Apple и Google
Войти на российские сервисы через почту gmail.com уже не получится
Текст: Иван Иванов
Российские сервисы после принятия нового ужесточающего сферу интернета закона, начали блокировать регистрацию и вход для пользователей через иностранные аккаунты. Об этом сообщает «НТВ».
Теперь при попытке зайти на сайт через, например, почту Gmail, появляется сообщение о том, что по закону нельзя входить и регистрироваться с помощью иностранных сервисов. Пользователям предлагают воспользоваться альтернативными способами авторизации например по номеру телефона.
Изменения заметили пользователи нескольких сервисов, в том числе Авито. Еще с 1 января 2025 года в России ввели запрет на регистрацию через иностранные сервисы. А на прошлой неделе Госдума приняла закон о штрафах для владельцев сайтов и приложений которые разрешают авторизацию через зарубежные сервисы и почту в том числе Gmail Google и Apple ID.
Фото: нейросеть
Теперь при попытке зайти на сайт через, например, почту Gmail, появляется сообщение о том, что по закону нельзя входить и регистрироваться с помощью иностранных сервисов. Пользователям предлагают воспользоваться альтернативными способами авторизации например по номеру телефона.
Изменения заметили пользователи нескольких сервисов, в том числе Авито. Еще с 1 января 2025 года в России ввели запрет на регистрацию через иностранные сервисы. А на прошлой неделе Госдума приняла закон о штрафах для владельцев сайтов и приложений которые разрешают авторизацию через зарубежные сервисы и почту в том числе Gmail Google и Apple ID.
Фото: нейросеть