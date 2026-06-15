Спорт 15.06.2026 в 09:41

Каратист из Бурятии стал двукратным чемпионом Азии

Соревнования прошли в Бишкеке
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Текст: Елена Кокорина
Каратист из Бурятии стал двукратным чемпионом Азии

Спортсмен из Улан-Удэ Алексей Фёдоров завоевал золотую медаль чемпионата Азии по кёкусинкан каратэ-до, сообщили в минспорта республики. Соревнования прошли в Бишкеке.

- Алексей Фёдоров вновь подтвердил высокий уровень бурятской школы каратэ. Его победа на чемпионате Азии – результат большого труда, профессионализма и преданности спорту. Поздравляю Алексея с заслуженным успехом и желаю новых ярких достижений, – отметил министр спорта Бурятия Иван Козырев.

В чемпионате приняли участие более 400 спортсменов из девяти стран Азии. В составе сборной России Алексей Фёдоров стал победителем в возрастной категории 45+ в абсолютной весовой категории среди ветеранов.

Отметим, что для бурятского спортсмена это уже второй подряд титул чемпиона Азии. В 2024 году он также завоевал золото на континентальном первенстве в Ташкенте.

В минспорта добавили, что Фёдоров является директором спортивного клуба «Чёрный пояс» Федерации кёкусин-кан каратэ-до РБ и тренером спортивной школы № 5 города Улан-Удэ.

Фото: минспорта РБ

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