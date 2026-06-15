Зурхай на понедельник, 15 июня

Благоприятно: проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» - людям года Мыши, Дракона, Обезьяны, реализовывать задуманные дела, копать колодец, вспахивать поля (снимать целину, начинать обработку земли), торговать, собирать урожай, совершать добродетельные дела, совершать другие мирные действия.Неблагоприятно: для родившихся Курицы и Обезьяны; начинать важные дела, проводить празднества, слушать Учение, совершать ритуалы для умерших, делать подношения божествам, подавлять злых духов. Считается, что болезни могут возникнуть из-за сжигания в этот день нечистот, осквернения очага, рубки деревьев, путешествий ранним утром.Стрижка волос: к сокращению жизни.Дорога: благоприятно отправляться в путешествие (кроме направления на восток).Фото: Номер один