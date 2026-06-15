Общество 15.06.2026 в 06:02

Зурхай на понедельник, 15 июня

1-й лунный день
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Текст: Алена Викулина
Зурхай на понедельник, 15 июня
Благоприятно: проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» - людям года Мыши, Дракона, Обезьяны, реализовывать задуманные дела, копать колодец, вспахивать поля (снимать целину, начинать обработку земли), торговать, собирать урожай, совершать добродетельные дела, совершать другие мирные действия.

Неблагоприятно: для родившихся Курицы и Обезьяны; начинать важные дела, проводить празднества, слушать Учение, совершать ритуалы для умерших, делать подношения божествам, подавлять злых духов. Считается, что болезни могут возникнуть из-за сжигания в этот день нечистот, осквернения очага, рубки деревьев, путешествий ранним утром.

Стрижка волос: к сокращению жизни.

Дорога: благоприятно отправляться в путешествие (кроме направления на восток).

Фото: Номер один
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ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

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