Гороскоп для жителей Бурятии на 15 июня 2026 года

Сегодняшний день пройдет под знаком убывающей Луны в Овне, поэтому возможны конфликты и желание отстаивать свою правоту во что бы то ни стало. Астрологи советуют держать эмоции под контролем.

Овен

Сегодня вам предстоит защищать свои убеждения. Не уступайте чужим требованиям, если они идут вразрез с вашими принципами. Главное верьте в себя и не позволяйте другим давить на вас.

Телец

Звёзды зовут вас на природу. Даже короткая прогулка босиком по траве или обнимание дерева поможет восстановить силы и энергетику. Домашняя рутина может подождать — свежий воздух сейчас важнее всего.

Близнецы

Логика — это хорошо, но сегодня прислушайтесь к интуиции. Магия скрыта в неожиданных местах, а внутренний голос подскажет верный путь. Позвольте себе поверить в чудо и получить поддержку от невидимых наставников[1]. День будет беспокойным и насыщенным событиями, есть шанс проявить инициативу и познакомиться с интересными людьми.

Рак

Настало время сделать шаг назад и стать наблюдателем. Отпустите контроль над вещами, которые вызывают тревогу. Дайте себе паузу, чтобы ответы пришли сами собой. Новолуние (21 июня) принесёт глобальные перемены, так что готовьтесь к сбросу старого.

Лев

Возможно, вы чувствуете ограничения из-за своего же туннельного зрения. Кажется, что всё разваливается, но за кулисами жизнь перестраивается в лучшую сторону. Доверьтесь потоку событий и почувствуйте себя в безопасности даже в неопределённости.

Дева

Ваш внутренний компас сегодня работает на полную мощность. Обращайте внимание на ощущения и атмосферу вокруг — ваша чувствительность поможет отличить правду от лжи и понять, что действительно ваше.

Весы

Проявите силу эмпатии. Выслушайте близких без осуждения, поделитесь своей поддержкой или просто добрым словом. Ваша мудрость и тепло сейчас очень нужны окружающим.

Скорпион

Любовь — это не страдания. Возьмите управление своей жизнью в руки и отпустите потребность быть понятым всеми. Иногда расстояние даёт самую ясную перспективу. Помните, что любой мрак рассеивается.

Стрелец

Подумайте о своём наследии и том, что зажигает вашу душу. Сейчас не время играть безопасно. Смелые шаги по пути страсти обязательно поддержит Вселенная, даже если кажется, что это не принесёт денег.

Козерог

Проведите сканирование тела и эмоций. Где у вас блоки? Что мешает энергии течь свободно? Выдохните гнев, обиду и неуверенность. Если был кризис — помните, что «это тоже пройдёт».

Водолей

Ваши идеи могут быть частью большого замысла. Слушайте вдохновение и рискуйте. Забудьте о правилах и выражайте себя так, как считаете нужным. Сегодня важно быть посланником новых идей, а не оправдывать ожидания других.

Рыбы

Сойдите с беговой гонки списков дел. Жизнь — не тест производительности. Замедлитесь и послушайте своё тело. Уход за собой и защита личного пространства сейчас важнее любых достижений.

Фото: нейросеть