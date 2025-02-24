Общество 24.02.2025 в 12:42

Эксперты объяснили, почему на 8 марта не будет трех выходных

Выходной с 8 марта перенесли на 13 июня
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Текст: Служба информации "Номер один"
Эксперты объяснили, почему на 8 марта не будет трех выходных

Международный женский день, который празднуется 8 марта, в 2025 году выпадает на субботу, однако трехдневного отдыха не будет.

Выходные продлятся всего два дня — в субботу и воскресенье (8 и 9 марта). Праздничный день за 8 марта перенесли на 13 июня. Пятница 7 марта при этом будет сокращенным рабочим днем, потому что идет прямо перед праздником.

- На Международный женский день (8 марта) длинных выходных в этом году не будет несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной (суббота). Этот день отдыха перенесен на июнь, - рассказала РИА «Новости» эксперт «Хедхантер» по трудовому праву Ольга Владимирова.

Постановлением правительства выходной день перенесли на пятницу, 13 июня. Благодаря этому россияне будут отдыхать четыре дня подряд на День России.

 

Фото: loon.site

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8 марта Бурятия

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