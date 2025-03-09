«Я думал, они хорошо зарабатывают»

В недавнем прошлом Александр Березин - машинист поезда. Однако размеренная жизнь и работа, а также отсутствие перспектив 24-летнему парню быстро наскучили. В 2012 году Александр с поезда пересел на тягач. За эти годы он объездил всю Россию, возил грузы за границу и завел собственный блог. Сейчас работает на современном тягаче «Фредлайнер». Он перевозит самые разные грузы – от продуктов до башенных кранов - по всей России. Бывают рейсы и за границу. Нам удалось встретиться с известным блогером-дальнобойщиком. Он рассказал нам об опасных дорогах, вкусной еде и правилах при обгоне.







- Александр, когда вы впервые сели на фуру и как приняли решение стать дальнобойщиком?- Автомобильными грузовыми перевозками начал заниматься в 2012 году. Я работал на железной дороге, а там, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, нужно потратить немало лет жизни, просто, чтобы выработался стаж. Естественно, хотелось, чтобы все происходило быстрее. Но товарищи мне как-то сказали: «Саня, как будут тебя воспринимать люди? Например, машинист, который отработал 20 - 30 лет на железной дороге, ему 50 - 60 лет, а ты его начальник, которому 24 года. Как ты это видишь?». Я понял, что доля правды в этом есть.Стал задумываться о том, что делать дальше. Пришло в голову предпринимательство: нет потолка, нужна только собственная фантазия, собственные силы.Собрал своих друзей, и мы обсуждали, чем же конкретно заняться. Рассматривали абсолютно разные варианты - кафе, автомойки…В районе Виадука у нас была «штаб-квартира». Однажды сидим, смотрим - подъехал дальнобойщик, открыл фуру, давай разгружаться. И такой он довольный был, счастливый, улыбается - нас это подкупило. Мы подумали, что дальнобойщики нормально зарабатывают.- И как, пошел бизнес? Где взяли деньги и сразу ли было все гладко?- Нет, конечно. Мы получили кредиты и купили первый тягач. На тот момент ни у меня, ни у друзей не было категории «E». Мы думали, что посадим туда водителя и он будет ездить. Планировали, что у нас будет общий бюджет…Меня подкупило то, что тягач большой, выглядел надежно, но машина оказалась старой и постоянно ломалась… Ездить никто не хотел. Мне пришлось продавать свои активы: машину легковую, еще что-то. Машина тянула нас вниз.Вскоре я уволился с железной дороги и тут же пошел учиться на категорию «Е». С платежом по кредиту мне помог мой друг с железной дороги. Если бы не он, не знаю, как бы выпутывался.- Куда был ваш первый рейс на тягаче?- Первый рейс был в Китай. Загрузился пиломатериалом в Турунтаево. Погостил у друга немного, он жил в районе Мясокомбината, и оттуда поехал в сторону Читы. А раньше ни разу там не был. Мне говорят: «Едь до Читы. А в Чите указатель «Забайкальск» будет направо. Туда повернешь, и все, не ошибешься». Так и поехал.- Расскажите о своей самой длительной поездке?- Был такой период, что девять месяцев у меня рейс длился. В 2014 году начался мировой финансовый кризис. Он сразу ударил по международным перевозчикам. Я был в это время в Китае. Китайцы сказали, что грузить нечего, потому что товар, который они мне загрузят, за то время, пока буду ехать, полностью обесценится. Через несколько дней они мне все же перезвонили, сказали, что есть три фуры, надо в Новосибирск ехать - увезти замороженные овощи. Успел заехать домой 31 декабря и отправился в путь 1 января. Три месяца возил воду из Новосибирска по другим городам. Когда наступила «крымская весна», отправился на Крымский полуостров. Вернулся домой только в сентябре. К тому времени кризис закончился, в Китае тоже все нормализовалось.- На каком тягаче вы ездите?- На седельном американском тягаче марки «Фредлайнер». Это стандартный автомобиль, золотая середина между ценой и качеством. Седельный тягач универсален. Какой полуприцеп цепляешь, такие грузы и можешь возить. То есть совершенно разные. У меня есть площадка - прицеп и рефрижератор. Рефрижератор с контролем температуры. Это все продукты, фрукты, овощи, заморозка. Также вожу мебель, технику.С Китая как-то башенные краны вывозили, мне доверили организовать такую перевозку. Краны надо было в несколько полуприцепов погрузить и идти одной партией.- Тягачем, наверное, управлять проще, чем поездом?- Сложно и там и там, но ответственности больше на железной дороге. Например, идет впереди пассажирский поезд. Если неправильно что-то сделал, то ты в ответе за каждого человека. С другой стороны, ответственность на железной дороге, конечно, больше, но если берем с физической точки зрения, именно энергозатрат человека, то тяжелее водить фуру. Потому что ты не можешь оторваться даже на несколько секунд от управления. Постоянно должен смотреть за дорогой, держишь руль, переключаешь передачи, педали. Часами происходит этот процесс, днями. Это очень тяжело. А зимой, когда скользко, приезжаешь, встаешь на стоянку, и у тебя руки, ноги трясутся, и кажется, что до сих пор едешь. На железной дороге кабина больше, есть помощник машиниста, который может подстраховать. Когда едешь на фуре, страховать некому.- Часто путешественники на незнакомых дорогах останавливаются на перекус там, где много фур стоит. У вас так же?- Когда постоянно ездишь, то знаешь, в каком кафе стоит останавливаться, в каком нет. Если вы едете и видите, что возле кафе много фур стоит, значит, там точно вкусно и цена не будет сногсшибательной. А еще у меня жена любит и умеет готовить. Поэтому, когда в машину купил холодильник, она радовалась больше меня. Теперь супруга может мне готовить не только зимой, но и в любое время года. Я останавливаюсь на площадках и ем домашнюю еду. Когда она заканчивается, а кафе поблизости нет, могу сам приготовить - у меня всегда с собой запас тушенки, каши «Бурятмясопром», тот же «Доширак». Неизменно запас воды есть, газ в баллончиках. Не ресторан, конечно, но, тем не менее, с голоду не умру.- Часто дальнобойщики – как спасатели на дорогах. Вам приходилось помогать попутчикам?- Да, конечно. Помогал и дальнобойщикам, и просто проезжим на легковых авто. Часто бывает так, что едет женщина-водитель, у нее колесо спустило и она не может сама запаску поставить.С коллегами общаемся по рации, тоже порой просят о помощи: поменять запчасть какую-то, что-то подержать во время ремонта. Иногда просят поделиться пищей, водой или газом. А вот что касается первой помощи, ее оказывать не приходилось.У нас принято всегда помогать друг другу, например, возим с собой лопаты, чтобы помочь откопаться. Ну и по рации тоже друг другу подсказываем, где скользкий участок будет, где ДТП произошло…- Александр, как вы считаете, какая самая опасная дорога?- Одна из самых опасных - в Иркутской области, Култук. «Чертова гора» - на западе ребята ее так называют. Очень много ДТП там. На ней очень много спусков, подъемов, разворотов, поворотов, гололед постоянный.Думаю, что можно попробовать исправить ситуацию. Навигаторы показывают левый поворот, правый и все. То есть они двухмерные. А я считаю, что нужно изменить эту концепцию. Нужно обозначать профиль пути, более резкие повороты, чтобы были голосовые подсказки. Например, в тени всегда скользко, и в месте, где тень встречается с солнцем, всегда гололед, и вот об этом нужно предупреждать.Лично я несколько раз спасал людей свои действиями: давал возможность проехать, выезжал на обочину. Многие водители не рассчитывают свои действия, они даже правильно обогнать не могут.- И как же правильно обогнать большегруз на трассе?- Надо, во-первых, оставить запас по расстоянию. Не нужно прижиматься, оставить метров 20 - 30. А во-вторых, показать себя в зеркало. Выехал маленько и моргнул дальним светом в водительское зеркало с левой стороны. Так водитель показывает себя, что намерен обогнать. Это не сложно. Затем спокойно включаешь левый поворотник и начинаешь маневр.- Женщин-дальнобойщиц встречаете?- Женщины садятся за руль. Но лично мне эта тенденция не очень нравится. Я, конечно же, с удовольствием остановлюсь помочь, если что. Но женскому организму сложнее справляться с такой нагрузкой. Мы не должны наших женщин, девушек лишать женственности.- Александр, как ваша семья относится к работе?- Когда только познакомились с будущей супругой, мы сразу все обговорили, она с пониманием отнеслась. Сложился такой стереотип, что дальнобойщики - изменщики, некрепкие семьи. Но все наоборот - когда мы в рейсе, то больше скучаем, ты хочешь домой возвращаться. Уезжать неохота, а приезжать хочется как можно быстрее. Да и кто-то же должен все привозить.Так что самый тяжелый момент – это уезжать в рейс. Также тяжело не только физически, но и морально, когда гололед, когда в гору поднимаешься и срывает вниз тебя. А так… в остальном нормально. Чувствую себя счастливым, когда возвращаюсь домой, целую жену и детей. Счастлив, когда приехал в гараж целый и невредимый, машина не поломалась. Рад, когда вовремя и по достоинству оценивают мою работу и хорошо ее оплачивают.- У вас в блоге интересный псевдоним «Истанкин»? Почему именно такой?- Приехал по работе как-то в Санкт-Петербург, смотрю: ездят маленькие машины «Газелькины», занимаются перевозками. Я такой еду и думаю, а если аналогию провести со своей машиной, но «Фредкин», например, как-то не звучит. А «Истана» у нас была очень популярна. Вот так и родился «Истанкин».- Как вы пришли к тому, чтобы начать вести блог?- Это просто эксперимент. Я раньше снимал короткие видео в статусы о своих поездках, ситуациях на дороге. Но через сутки это все исчезает. Друзья посоветовали завести блог. Страница «ВКонтакте» была закрытая, всего 60 человек моих близких друзей было. Я открыл ее для всех и стал выкладывать видео туда. Решил, что буду заниматься блогерством, если наберу 5 тыс. подписчиков в течение года. За два месяца у меня набралось уже более 3000 подписчиков. Люди добавляются, им интересно, комментируют.На видео Александр не только фиксирует красоты автомобильных путей, но и вступает в диалог со зрителем, рассказывает истории, делится впечатлениями. У подписчиков дальнобойщика создается ощущение, будто они едут в кабине вместе с Александром.- Какие цели ставите перед собой?- В перспективе хочу создать транспортную компанию. Улан-Удэ - это точка соприкосновения торговых путей. В дальнейшем, думаю, здесь будет большая транспортная развязка, которая станет соединять перевозки между Китаем, Монголией, Россией.Я люблю свою работу. Наслаждаюсь управлением грузовиком. У меня есть мотоцикл, на нем тоже люблю ездить. Говорят, что машина возит тело, а мотоцикл - душу. И вот от вождения грузовика у меня ощущения такие же, - говорит наш собеседник.Фото: Александра Березина