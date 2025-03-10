Общество 10.03.2025 в 14:58
Власти Бурятии озвучили стоимость путепроводов
На строительство девяти сооружений потребуется 23 миллиарда
Текст: Андрей Константинов
Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге на пресс-клубе рассказал, как обстоят дела с новыми путепроводами, которые планируют построить в Улан-Удэ и близлежащих районах. Всего запланировано построить 9 таких сооружений.
По словам Александра Гоге, проект одного из путепроводов уже готов. Речь идет о Читинском переезде. За разработку проекта заплатили почти 55 млн рублей, проектированием занималось московское ООО «ПромГражданПроект». Он должен заработать до ввода в эксплуатацию третьего моста через Уду.
– Думаю, в этом году уже войдем в стадию заключения контракта на строительно-монтажные работы, – сказал Александр Гоге.
По второму путепроводу в районе посёлка Стеклозавод в марте 2024 года был определён проектировщик. Им стало ООО «Гео-Проект» из Санкт-Петербурга. Путепровод в Стеклозаводе – один из самых ожидаемых проектов. Он позволит закрыть существующий переезд и снизить нагрузку на путепровод в районе Элеватора на 20 процентов. Стоимость проектных работ – 44,8 млн рублей.
– Проектно-документация уже в высокой стадии готовности. Небольшие корректировки в ближайшее время должны войти в экспертизу, – сообщил министр.
Также предусмотрено строительство еще 7 путепроводов: в районе посёлков Почтовый, Комушка, Горький, Южный, проспекта Автомобилистов в Улан-Удэ, посёлков Заиграево и Онохой Заиграевского района.
Общая сумма финансирования строительства девяти путепроводов составляет около 23 млрд рублей. Все они должны быть построены до 2030 года в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Улан-Удэнской агломерации на период до 2030 года (мастер-плана). Напомним, мастер-план утвержден в июле 2023 года правительством России по прямому поручению президента страны Владимира Путина.
По словам Александра Гоге, проект одного из путепроводов уже готов. Речь идет о Читинском переезде. За разработку проекта заплатили почти 55 млн рублей, проектированием занималось московское ООО «ПромГражданПроект». Он должен заработать до ввода в эксплуатацию третьего моста через Уду.
– Думаю, в этом году уже войдем в стадию заключения контракта на строительно-монтажные работы, – сказал Александр Гоге.
По второму путепроводу в районе посёлка Стеклозавод в марте 2024 года был определён проектировщик. Им стало ООО «Гео-Проект» из Санкт-Петербурга. Путепровод в Стеклозаводе – один из самых ожидаемых проектов. Он позволит закрыть существующий переезд и снизить нагрузку на путепровод в районе Элеватора на 20 процентов. Стоимость проектных работ – 44,8 млн рублей.
– Проектно-документация уже в высокой стадии готовности. Небольшие корректировки в ближайшее время должны войти в экспертизу, – сообщил министр.
Также предусмотрено строительство еще 7 путепроводов: в районе посёлков Почтовый, Комушка, Горький, Южный, проспекта Автомобилистов в Улан-Удэ, посёлков Заиграево и Онохой Заиграевского района.
Общая сумма финансирования строительства девяти путепроводов составляет около 23 млрд рублей. Все они должны быть построены до 2030 года в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Улан-Удэнской агломерации на период до 2030 года (мастер-плана). Напомним, мастер-план утвержден в июле 2023 года правительством России по прямому поручению президента страны Владимира Путина.
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