Зурхай на среду, 15 апреля

Благоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения лошадей, возводить дамбу, насыпь и стены, совершать ритуал огненной пуджи, вести властные дела.Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи; освящать объекты почитания, продавать и покупать, заключать договоры (становления друзьями) и полагаться на подчиненных, приводить невестку в дом, проводить похороны.Стрижка волос: к конфликтам.Дорога: неблагоприятно отправляться в путь на запад, в другие же направления нет ничего плохого.Фото: Номер один