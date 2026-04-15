Общество 15.04.2026 в 08:48

В Улан-Удэ выставили дополнительные наряды полиции

В столице провели рейды против грубых нарушений ПДД
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ сотрудники ГАИ усилили профилактику снижения аварийности и грубых нарушений ПДД и в минувшую пятницу в Октябрьском районе выставили дополнительные наряды полиции. В итоге рейда было проверено более 165 транспортных средств, выявлено 50 нарушений ПДД, зафиксировано пять случаев управления транспортом без прав.

- Целевые рейды проводятся регулярно. Их главная цель – формирование культуры безопасного поведения на дорогах и предупреждение ДТП. Рекомендуем строго соблюдать ПДД и не садиться за руль в состоянии опьянения, - предупредили в полиции.

Вместе с тем, в МВД рекомендуют сообщать о дорожных нарушителях по телефонам дежурной части ГИБДД: 292902, 292999 или через сервисы 102 и 112.

Фото: МВД РБ

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
