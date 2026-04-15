Жительница Бурятии незаконно обналичила маткапитал

Уроженку Мухоршибирского района Бурятии осудили за мошенничество при обналичивании материнского капитала. Для этого мать троих детей вступила в преступный сговор с представителями организации из Забайкальского края, специализирующейся на предоставлении займов и прочих видов кредита.

Женщина заключила фиктивный договор ипотечного займа на покупку земельного участка по завышенной стоимости. Благодаря этой афере она смогла обналичить 450 тысяч рублей. Из этой суммы 150 тыс. руб. мошенница передала участникам организованной группы за посреднические услуги.

Многодетная мать предстала перед судом. Ее признали виновной (по ч.3 ст.159.2 УК РФ), назначив наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно и обязали выплатить компенсацию материального ущерба в пользу оператора государственных услуг. также были удовлетворены исковые требования о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением. Исполнительный документ был направлен в УФССП по РБ для принудительного взыскания.

Судебный пристав наложил запрет на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества должницы, арестовал ее банковские счета. Также женщину временно ограничили в праве выезда за пределы России.

«На сегодняшний день сумма ущерба, 450 тысяч рублей, взыскана судебными приставами в полном объеме. Денежные средства перечислены пострадавшей организации», - отметили в службе.