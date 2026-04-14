Общество 14.04.2026 в 17:21
«Бабушка едва может встать с кровати»
В Новосибирске 92-летняя пенсионерка с огромной опухолью на лице добивается операции
Текст: КП-Новосибирск
92-летняя Джемма Петровна Сорокина за свою жизнь перенесла многое. Она родом из Витебска: когда ей было 7 лет, началась Великая Отечественная война. Ее отец — Петр Снаров — служил авиатехником на фронте, сама Джемма с мамой Анной Снаровой и годовалой сестренкой три года прожила в немецкой оккупации, в 1944 году фашисты стали массово увозить молодежь в концлагеря.
- Помню, что нас загнали в специальные вагоны и привезли на пересылочный пункт концентрационных лагерей в Вену. Месяц мы спали на нарах, голодали, многое мне страшно вспоминать. Потом приехал мужчина, отобрал 10 женщин и девочек на полевые работы в Майрхофен, мы подошли по здоровью. Нас везли на вагонах, потом еще 3 километра мы шли пешком. Нас поселили в старую конюшню, рядом были украинские дети, в соседнем бараке — поляки. Не было ни печки, ни мебели — только деревянные кровати, полчища блох. Год мы прожили так, женщины работали на дороге, без выходных, ели что придется. В апреле 1945 года пришли наши войска и освободили нас, накормили и отправили домой — в Белоруссию. Вскоре нас нашел отец, и мы переехали всей семьей в Новосибирск, — рассказала КП-Новосибирск Джемма Петровна.
Девочка только в 11 лет пошла в первый класс, затем окончила медучилище и более 35 лет проработала старшей медсестрой в поликлинике №6 в Дзержинском районе. Джемма Петровна родила сыновей Сергея, Виталия и дочку Валентину. В 2007 году семья построила дом в деревне Антоново Ордынского района. Жили все вместе — пенсионерка Джемма Петровна, сын Виталий и его жена Нина, дочь Валентина с мужем.
В 2020-м Виталий умер из-за болезни, его вдова Нина уехала жить в Новосибирск. А через год — 13 ноября 2021 года — в доме, где жила Джемма Петровна, случился страшный пожар.
- Моя 70-летняя дочка Валентина смогла разбудить Наталью с сыном Ваней, они спаслись, а она погибла. Погиб 49-летний внук Паша, на него обрушился горящий потолок, и они не смогли выбраться. Сгорело всё, сначала меня приютили одни соседи, потом другие. Помогла и Нина — вдова моего сына, она забрала меня в Новосибирск, — вспоминает Джемма Петровна. — Причиной пожара было короткое замыкание, нарушен был режим работы электрокотла.
На помощь пенсионерке пришли родственники — вдова ее сына Нина и вдова погибшего в пожаре внука Наталья. Внучка Анна из Сочи предлагала помочь, но пожилая сибирячка не хотела уезжать к ней, быть для нее обузой. Два года назад Джемма Петровна арендовала однокомнатную квартиру в «хрущевке» напополам с 75-летней пенсионеркой. Жила скромно, а в декабре 2025 года ее здоровье стало ухудшаться. Родные заметили у нее большую шишку на лбу, которая стала расти. 92-летняя женщина сильно ослабла и почти перестала ходить.
- 20 марта меня забрали в больницу, поставили диагноз: тяжелая стадия анемии, не хватало железа в крови. Врачи терапевтического отделения молодцы — подняли мне гемоглобин до 100. Но шишка на голове выросла размером с куриное яйцо, хирурги ее осмотрели, но тогда ничего не сказали. Потом шишка стала кровоточить: пришел хирург, забинтовал мне голову и вскоре меня выписали домой. Терапевт сказала, что это может быть онкология, что надо попасть на прием к онкологу, — рассказала Джемма Петровна.
По словам пенсионерки, она провела в больнице 16 дней, дома она сама делала себе перевязки. Кровотечение не останавливалось, терапевт пришел на дом и выдал направление на госпитализацию, пациентка была в состоянии средней тяжести.
- За нами приехала скорая помощь. В больнице Джемму Петровну перевязали и сказали: «Нет показаний к госпитализации, это проблема терапевта, идите лечиться домой». Я была в шоке — у Джеммы Петровны огромная опухоль размером с кулак, постоянные кровотечения, но ее не кладут в больницу. Врач бросила фразу: «У нее, наверное, деменция, она сама себе срывает повязку, мы не можем взять такую пациентку». Я стала требовать лист с отказом от госпитализации, никто его не дал, — рассказала Нина, вдова сына пенсионерки.
Нина с Джеммой Петровной поехали домой. Родственники пенсионерки продолжили звонить в больницу, но там посоветовали записаться к онкологу в местную поликлинику.
- К тому моменту Джемма Петровна уже едва могла встать с кровати. Через два дня после приема выписанных таблеток кровотечение уменьшилось, при этом опухоль продолжила расти и стала наплывать на глаз, — говорят родственники пенсионерки.
Родные обратились с жалобой в минздрав Новосибирской области в надежде получить медицинскую помощь и направление в онкодиспансер.
- Я никогда ничего не просила, не говорила, что я бывшая узница концлагерей, не пользовалась статусом участника Великой Отечественной войны, который дали бывшим узникам. Сама старалась себя обеспечить: пенсии хватало снять угол в квартире, отказывалась от помощи родных. Но то, как меня выставили из больницы — просто слов нет, я бы в свои года никогда так не поступила! — рассказала КП-Новосибирск 92-летняя Джемма Петровна Сорокина. — Хотелось бы, чтобы врачи помогли справиться с опухолью: сейчас я едва хожу по квартире.
