Экономика и бизнес 14.04.2026 в 17:00

ВСЖД презентовала комплекс услуг на выставке «Стройиндустрия 2026»

В сфере доставки грузов предлагаются новые формы взаимодействия по принципу «одного окна»
Текст: Иван Иванов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Восточно-Сибирская железная дорога принимает участие в специализированной выставке «Стройиндустрия. ЖКХ. Энергосбережение. Техмашэкспо – 2026», которая проходит в Улан-Удэ с 14 по 16 апреля. Магистраль представляет транспортно-логистические и терминально-складские услуги, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

В сфере доставки грузов железнодорожники ежегодно предлагают новые формы взаимодействия, работая по принципу «одного окна» в специально созданных Центрах продажи услуг. В первом квартале нынешнего года ЦПУ обработали более 1,2 тыс обращений грузоотправителей. В рамках договоров на комплексное транспортное облуживание организована доставка более 45 тыс тонн грузов.

Одним из главных преимуществ терминально-складского комплекса ВСЖД является непосредственная близость производственных участков к железной и автомобильной дорогам. Так, в Бурятии работают четыре терминала, расположенные на станциях Улан-Удэ, Тальцы, Наушки и Северобайкальск.

В настоящий момент продолжаются работы по модернизации контейнерного терминала на станции Тальцы. В рамках реконструкции предусмотрено строительство новой площадки, которая даст возможность переработки крупнотоннажных контейнеров ричстакерами.

Выставка «Стройиндустрия. ЖКХ. Энергосбережение. Техмашэкспо» ежегодно проходит в Улан-Удэ при поддержке минстроя республики. В этом году более 70 компаний из разных городов России представят новейшие строительные разработки, оборудование, современные строительные и отделочные технологии инновации в сфере ЖКХ и многое другое.
