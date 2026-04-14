ВСЖД презентовала комплекс услуг на выставке «Стройиндустрия 2026»

Восточно-Сибирская железная дорога принимает участие в специализированной выставке «Стройиндустрия. ЖКХ. Энергосбережение. Техмашэкспо – 2026», которая проходит в Улан-Удэ с 14 по 16 апреля. Магистраль представляет транспортно-логистические и терминально-складские услуги, сообщили в пресс-службе ВСЖД.В сфере доставки грузов железнодорожники ежегодно предлагают новые формы взаимодействия, работая по принципу «одного окна» в специально созданных Центрах продажи услуг. В первом квартале нынешнего года ЦПУ обработали более 1,2 тыс обращений грузоотправителей. В рамках договоров на комплексное транспортное облуживание организована доставка более 45 тыс тонн грузов.Одним из главных преимуществ терминально-складского комплекса ВСЖД является непосредственная близость производственных участков к железной и автомобильной дорогам. Так, в Бурятии работают четыре терминала, расположенные на станциях Улан-Удэ, Тальцы, Наушки и Северобайкальск.В настоящий момент продолжаются работы по модернизации контейнерного терминала на станции Тальцы. В рамках реконструкции предусмотрено строительство новой площадки, которая даст возможность переработки крупнотоннажных контейнеров ричстакерами.Выставка «Стройиндустрия. ЖКХ. Энергосбережение. Техмашэкспо» ежегодно проходит в Улан-Удэ при поддержке минстроя республики. В этом году более 70 компаний из разных городов России представят новейшие строительные разработки, оборудование, современные строительные и отделочные технологии инновации в сфере ЖКХ и многое другое.