Происшествия 15.04.2026 в 09:33

Студентка из Бурятии отдала мошенникам почти полмиллиона рублей

«Безопасный счёт» обернулся потерей 427 тысяч
Текст: Елена Кокорина
В столице Бурятии 4-курсница одного из институтов стала жертвой мошеннической схемы, в результате которой лишилась 427 тысяч рублей. Как обычно, аферисты действовали поэтапно, используя методы психологического давления и имитацию звонков от официальных структур.

- Девушке позвонил «сотрудник сотового оператора» с просьбой продлить срок действия сим-карты. Она назвала код из SMS, после чего звонок прервался. Позже ей позвонила «лжесотрудница портала Госуслуг», заявив, что с ней связались мошенники, а её личный кабинет взломан. Далее «дело» передали «сотрудникам Центробанка», которые сообщили о блокировке счетов и подозрении девушки в соучастии в переводе денег на имя «террориста», - рассказали в полиции республики.

По указанию мошенников студентка установила приложение для видеосвязи и перевела 98 тысяч рублей через почтовое отделение. Затем её убедили оформить онлайн-кредит на 120 тысяч и снова отправить деньги мошенникам, а чуть позже взять кредит на 320 тысяч, из которых 211 тысяч были отправлены аферистам.

После последнего перевода мошенники перестали выходить на связь, а переписка была удалена. Только тогда девушка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Фото: нейросеть

Все новости

В Улан-Удэ приводят в порядок городские кладбища
15.04.2026 в 11:30
67-летний пенсионер в Улан-Удэ попал под колеса иномарки
15.04.2026 в 11:12
В Улан-Удэ долгожительница отмечает свое 101-летие
15.04.2026 в 11:00
Бурятские боксёры стали лучшими на Дальнем Востоке
15.04.2026 в 10:58
В Бурятии возле Байкала проснулись бурые медведи
15.04.2026 в 10:30
Пловец из Бурятии обошёл 700 соперников и взял два золота
15.04.2026 в 09:53
КРДВ и Ozon на форуме в Улан-Удэ проведут финал отбора креативных проектов для вывода на федеральный маркетплейс
15.04.2026 в 09:44
С администрации Улан-Удэ взыскали 80 тысяч в пользу укушенных собакой детей
15.04.2026 в 09:40
Студентка из Бурятии отдала мошенникам почти полмиллиона рублей
15.04.2026 в 09:33
Жительница Бурятии незаконно обналичила маткапитал
15.04.2026 в 09:26
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
67-летний пенсионер в Улан-Удэ попал под колеса иномарки
ДТП случилось поздно вечером
15.04.2026 в 11:12
Чиновницу из фонда развития Забайкалья задержали в Сочи
Обстоятельствами развития края на бюджетные деньги заинтересовались силовики
14.04.2026 в 16:09
В Чите полицейский «барыжил» наркотиками
Изъятое у подозреваемых зелье он перепродавал по завышенной цене наркопотребителям
14.04.2026 в 15:16
В Улан-Удэ вынесли приговор Михаилу Пичугину
Его признали виновным по двум статьям УК РФ
14.04.2026 в 15:07
