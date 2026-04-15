Студентка из Бурятии отдала мошенникам почти полмиллиона рублей

В столице Бурятии 4-курсница одного из институтов стала жертвой мошеннической схемы, в результате которой лишилась 427 тысяч рублей. Как обычно, аферисты действовали поэтапно, используя методы психологического давления и имитацию звонков от официальных структур.

- Девушке позвонил «сотрудник сотового оператора» с просьбой продлить срок действия сим-карты. Она назвала код из SMS, после чего звонок прервался. Позже ей позвонила «лжесотрудница портала Госуслуг», заявив, что с ней связались мошенники, а её личный кабинет взломан. Далее «дело» передали «сотрудникам Центробанка», которые сообщили о блокировке счетов и подозрении девушки в соучастии в переводе денег на имя «террориста», - рассказали в полиции республики.

По указанию мошенников студентка установила приложение для видеосвязи и перевела 98 тысяч рублей через почтовое отделение. Затем её убедили оформить онлайн-кредит на 120 тысяч и снова отправить деньги мошенникам, а чуть позже взять кредит на 320 тысяч, из которых 211 тысяч были отправлены аферистам.

После последнего перевода мошенники перестали выходить на связь, а переписка была удалена. Только тогда девушка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Фото: нейросеть