15.04.2026

Бакланы терроризируют осетровое хозяйство в Бурятии

В борьбе с прожорливыми птицами люди пока проигрывают
Текст: Лариса Ситник
Рыбоводное хозяйство оказалось в заложниках экологического конфликта, где сталкиваются интересы сохранения биоразнообразия и экономической эффективности аквакультуры. Объектом конфликта стал большой баклан — хищная птица, чья резко возросшая популяция наносит ущерб хозяйству, уничтожая молодь сазана и угрожая осетру. Парадокс в том, что и баклан, и осетр занесены в Красную книгу. О ситуации в Гусиноозерском осетровом хозяйстве (ГОРХ) «Номер один» рассказали его руководитель Иса Теймуров и руководитель Бурятского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Сергей Бурдиков.

Прилетают уже в марте

Хозяйство, расположенное на теплых сбросных водах Гусиноозерской ГРЭС, создано в 1986 году. Сегодня в его ведении находится более 8,5 тыс. особей байкальского осетра, включая 1300 производителей. За время работы в Байкал выпущено более 24 млн экземпляров молоди этой рыбы. Предприятие играет ключевую роль в восстановлении популяции: в прошлом году здесь подтвердили, что численность маточного стада превышает 5700 особей, что гарантирует ежегодное пополнение озера молодью. В хозяйстве задействовано 106 садков, где и содержится маточное поголовье. Однако эта важная работа оказалась под угрозой.

Прожорливые птицы буквально терроризируют хозяйство.

- Бакланы прилетают каждый год. По нашим наблюдениям, в 2023 - 2024 гг. они прилетали примерно 1 апреля, а в 2025 - 2026 гг. появились уже в 20-х числах марта. Их очень много. Подсчитать количество визуально трудно, но это огромные стаи. Пока Селенга не вскроется, они будут находиться у нас, на теплом канале. Бакланы ныряют под садки, прокусывают их снизу и портят нам рыбу. Потом мы видим на поверхности: где-то без головы, где-то брюшко обкусано… Так вот и пакостят нам. Потом часть улетает, в мае их будет не так много, - рассказывает Иса Теймуров.



Руководитель Бурятского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Сергей Бурдиков подтверждает: бакланы пытаются охотиться на рыбу, несмотря на то, что садки накрыты сетками. Жертвами становится молодь сазана. Но есть угроза и для осетра. 

Руководитель рыбоводного хозяйства говорит, что с бакланом пытаются бороться, но поскольку по закону разрешены только гуманные методы, противодействие получается малоэффективным.

- У нас есть пропановая гром-пушка. Она имитирует звук выстрела из охотничьего ружья. Мы делаем три-четыре выстрела из нее, бакланы отлетают на какое-то время. Выжидаем час-полтора и потом стреляем снова. Если включить эту пушку беспрерывно на пять-десять минут, они к ней привыкают и перестают бояться. Взлетают и тут же садятся. Ранее пробовали и другие методы: пользовались чучелами, надували шары на них рисовали большие глаза. Но это все неэффективно, - сетует руководитель.

Недавно для отпугивания бакланов заказали ультразвуковые отпугиватели. Иса Теймуров надеется, что этот метод окажется более действенным.

- Мы лелеем, бережем наших осетров, сазанов. А бакланы всю нашу работу ставят под угрозу, - констатирует рыбовод.

Опасный приспособленец

- Баклан - птица умная, высокоадаптированная. Они быстро понимают, что гром-пушки, чучела и прочее не представляют для них никакой опасности. С каждым годом бакланы становятся все более изобретательными: ныряют в полынью и охотятся на рыбу подо льдом. Рыбаки и рыбоводные хозяйства Бурятии сообщают о том, что в таких количествах эту птицу еще не видели, - отмечает Сергей Бурдиков.

Напомним, ранее «Номер один» сообщал, что в поисках действенного решения проблемы власти и ученые пришли к выводу, что бороться нужно не только со взрослыми особями баклана, но и с их будущим потомством. Один из возможных методов - разорение гнезд. Но для этого требуются изменения в федеральных Правилах охоты. Соответствующая инициатива уже в работе. Разработанный проект поправок предполагает максимально расширить окно возможностей для регулирования численности пернатых. Суть предложения: установить на Байкальской природной территории срок охоты на большого баклана с 1 апреля до 30 ноября (то есть на весь период пребывания птицы в регионе) и снять запрет на уничтожение его гнезд. Кроме того, в Законе «Об охоте» добыча баклана относится к промыслу коренных малочисленных народов. Наша республика хочет добиться разрешения промысла баклана в рамках любительской (спортивной) охоты.

Решение о том, одобрить или нет инициативу из Бурятии, будет приниматься в Москве, на федеральном уровне. 

Досаждает всей стране

По словам Сергея Бурдикова, популяция баклана продолжает расти. При этом Бурятия в своей беде неодинока. Проблема давно вышла за пределы республики. Ущерб от баклана зарегистрирован в 21 регионе России. В 16 из них птицу уже официально отнесли к охотничьим ресурсам (это, к примеру, Дагестан, Калмыкия, Тыва, Алтайский и Забайкальский края и другие). Но есть пять регионов, где вред зафиксирован, а законного инструмента борьбы до сих пор нет. Среди них соседняя Иркутская область.

- В Тюменской области множество рыбоводных хозяйств. В последние несколько лет их руководители массово отказываются от аренды водоемов. Виной всему баклан. Бесчинствует эта птица и на юге страны, причем круглый год. Рыбу держат в каналах, он ныряет и поедает, портит ее. Люди, конечно, борются, закрывают, где возможно, сетками, но все спрятать невозможно, - рассказывает Сергей Бурдиков.

Добрался баклан и до Крыма. Как сообщает РИА «Новости», популяция птицы растет со страшной силой, и морской пернатый хищник уничтожает рыбу и рыбопосадочный материал. Острее всего вопрос стоит для хозяйств, расположенных вблизи побережья. Баклан уничтожает карпа, осетра, форель и другую аквакультуру в здешних крупных хозяйствах.

Как видим, проблема есть по всей стране. И Гусиноозерский осетровый рыбоводный завод стал заложником правового пробела. Вкладывая средства в восстановление биоресурсов (осетра), хозяйство вынуждено наблюдать, как его продукция становится кормовой базой для другого вида, чей статус не позволяет с ним вести эффективную борьбу.
