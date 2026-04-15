Спорт 15.04.2026 в 09:08

Спортсмены из Бурятии завоевали 8 медалей на первенстве России

Соревнования по ушу прошли в Москве
Текст: Елена Кокорина
Спортсмены из Бурятии завоевали 8 медалей на первенстве России

С 6 по 10 апреля в Москве прошли чемпионат и первенство России по ушу-кунгфу и саньда. В соревнованиях приняли участие 1090 спортсменов из 46 регионов страны, а в отдельных категориях за победу боролись до 59 человек.

Улан-удэнская спортивная школа №18 «Золотой Дракон» представила не только команду, но и весь Дальневосточный федеральный округ. Наши спортсмены показали высочайший уровень подготовки, характер и волю к победе.

Итогами выступления «Золотого Дракона» поделились в министерстве спорта республики.

- Попова Валерия, студентка БГУ завоевала два серебра в дисциплинах багуачжан и дуаньбин, Александр Бадеев, ученик 8Б школы №49 – два золота в шуандао (парное оружие) и гуньшу (палка), а также бронзу в цюаньшу (комплекс без оружия), Софья Бадмацыренова (Гимназия №3, 8Д) взяла бронзу в дуаньцисе (короткое оружие), - сообщают в минспорта.

В ведомстве выразили благодарность тренерам и организаторам, подчеркнув, что победы стали возможны благодаря работе тренерского штаба спортивной школы №18: Игорю Марковцу, Светлане Фомицкой, Анастасии Ворошниной, Ксении Булычевой и Алина Федоровой.

Фото: минспорта РБ

© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
