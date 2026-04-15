Смена документов после замужества

Вопрос читателя: «Вышла замуж, взяла фамилию мужа. Какие документы и в какие сроки нужно поменять?» Рита, Кырен.

После смены фамилии действительно придётся обновить ряд документов. И по некоторым из них есть чёткие сроки.

Паспорт — самый срочный. Его нужно поменять в течение 30 дней после регистрации брака. Заявление подаётся в МФЦ, через «Госуслуги» или в отделение МВД. Если опоздать — штраф от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.

Загранпаспорт. Жёсткого срока нет, но лучше поменять в ближайшие полгода. Со старой фамилией за границу не пустят.

СНИЛС и полис ОМС. Штрафов нет, но обновить нужно для бесперебойной работы поликлиники. СНИЛС меняют в МФЦ, полис — в страховой компании.

Водительские права. Срок не установлен, но инспектор ГИБДД может задать вопросы, поэтому лучше поменять.

Банковские карты. После получения нового паспорта зайдите в банк. Иначе карту заблокируют.

Трудовую книжку и дипломы менять не нужно — достаточно внести запись или предъявить свидетельство о браке.

Никаких штрафов, кроме как за просрочку паспорта, вам не грозит.