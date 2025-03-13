Рыбаков в Бурятии предупредили о подстерегающей опасности

В Кабанском районе Бурятии интенсивно тает лед на Селенге, поэтому граждан призывают не выходить на лед. Появление промоин на ледовой поверхности обнаружили сотрудники МЧС России в дельте реки Селенги в районе села Малое Колесово.

В связи с этим, спасатели призывают любителей подледного лова отказаться от пребывания на льду в данный период.

- Каждый выезд и даже пеший выход на ледовую поверхность может привести к трагическим последствиям, - пишут в МЧС республики.

Ранее сообщалось о появлении огромной трещины на льду Байкала в местности Маяк. Разрушает ледовый покров начавшееся вскрытие ключей, добавили в МЧС.

Фото: МЧС РБ