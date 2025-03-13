Общество 13.03.2025 в 09:07
Рыбаков в Бурятии предупредили о подстерегающей опасности
Им советуют отказаться от подледной рыбалки
Текст: Елена Кокорина
В Кабанском районе Бурятии интенсивно тает лед на Селенге, поэтому граждан призывают не выходить на лед. Появление промоин на ледовой поверхности обнаружили сотрудники МЧС России в дельте реки Селенги в районе села Малое Колесово.
В связи с этим, спасатели призывают любителей подледного лова отказаться от пребывания на льду в данный период.
- Каждый выезд и даже пеший выход на ледовую поверхность может привести к трагическим последствиям, - пишут в МЧС республики.
Ранее сообщалось о появлении огромной трещины на льду Байкала в местности Маяк. Разрушает ледовый покров начавшееся вскрытие ключей, добавили в МЧС.
Фото: МЧС РБ