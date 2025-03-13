В Улан-Удэ коммунальщики пытаются предотвратить потопы на дорогах

Во избежание скопления воды на автодорогах, в Улан-Удэ продолжаются работы по очистке ливневок. Коммунальщики приступили к ним еще в феврале и уже привели в порядок свыше тысячи метров сети.

- В марте были очищены ливнеприемники на улице Николая Петрова и Ботанической. Работа продолжается. Планируем завершить весь объем работ к июню, чтобы система была готова к летнему сезону. Сейчас на улицах скапливается талая вода из-за того, что многие каналы еще заморожены. Воду мы оперативно откачиваем вакуумными машинами, - сообщил директор КБУ Игорь Мункуев.

Очистка ливневой канализации в Улан-Удэ проводится ежегодно. Параллельно мобильные бригады КБУ занимаются ремонтом поврежденных элементов ливневой канализации.

Фото: Комбинат по благоустройству