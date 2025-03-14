Февральские платежи за электричество шокировали жителей Бурятии

Жители республики, проживающие в частных домах, массово требуют пересмотреть новые схемы оплаты электроэнергии. Те, кто за месяц использует больше электричества, будут платить уже не по обычному тарифу, а по увеличенному в два раза. Крайне выгодному для энергетиков, которые на пустом месте начали зарабатывать десятки миллионов рублей. Платежки за январь и февраль владельцам частного сектора пришли с пятизначными суммами, которые сопоставимы с зарплатами людей.В нашем регионе, где печное отопление используется в 42% всех частных домов и где после призывов чиновников переходить на электроотопление с целью улучшения экологии люди больше начали включать электрообогрев, удорожание киловатта стало серьезнейшей проблемой.Для улан-удэнской семьи Николаевых рост стоимости электроэнергии с 1 января 2025 года, после введения новых нормативов, вызвал состояние шока.- Мы с мужем работаем, дом у нас большой, и времени топить нет, да и устали от постоянных проблем с дровами, углем и вывозом шлака, перейдя с прошлого года на электроотопление. Стало подороже. В декабре заплатили 25 тыс. рублей за электроэнергию. А в январе 2025 года пришел счет уже на 45 тыс., в феврале – на 50 тыс. рублей. И это все из-за придуманного ими перехода на новые тарифные диапазоны, - жалуется Наталья Николаева. - 50 тыс. рублей - это вся зарплата.Платежи выросли из-за пролоббированного энергетиками нового порядка формирования тарифных диапазонов, которые зависят от того, сколько электроэнергии потребляет конкретное домохозяйство.Первый диапазон объемов потребления электроэнергии - до 3900 киловатт*часов в месяц, цена - 3 рубля 77 копеек. Второй - от 3900 до 6 тыс. киловатт*часов в месяц, стоимость - 3 рубля 81 копейка. Третий диапазон для тех, кто потребляет более 6 тыс. киловатт*часов в месяц, цена составит 7 рублей 96 копеек.Теперь, чтобы не платить почти 8 рублей за киловатт*час по схеме «повышенных тарифных зон» (вместо 3,77 рубля за киловатт. - Прим. ред.), владельцы домов должны доказать, что электричество идет именно на электроотопление. И, чтобы получить нормальный, а не завышенный в два раза тариф, придется попотеть, доказывая, что они используют электроэнергию на благие цели. То есть на отопление своих жилищ, а не на майнинг биткоинов. Именно этим обстоятельством чиновники оправдывают сверхприбыли, которые сейчас получают энергетики.Поэтому введен коэффициент в размере 1,8 для населения, проживающего в жилых домах, оборудованных электроотопительными установками. Выражаясь нормальным языком, речь идет о снижении почти в два раза «нормы» потребления, но если дом отапливается электроотопительной установкой.Для доказывания отсутствия майнинга жителям Бурятии придется собирать для АО «Читаэнергосбыт» следующие документы:- заявление об использовании электроотопительной установки (бланк заявления во вложении);- копию документа, удостоверяющего личность физического лица - собственника жилого дома (паспорт гражданина РФ);- копию документа, подтверждающего право собственности;- копию технического паспорта (плана) жилого дома, подтверждающего наличие электроотопительных установок;- копию технического паспорта на оборудование.- Мы, честно говоря, немножко ошалели от такого количества документов, причем ранее, при заключении договора с этой сбытовой компанией, все уже предоставляли, за исключением техпаспорта на наш котел, - продолжает Наталья. - Его мы поставили много лет назад, и документов на него нет. В результате мы пролетаем с «льготой». Они ее сами же приняли и сами же отнимают. Сразу бы сказали, что акционерам нужны бабки, поэтому вам стоимость киловатт*часа поднимаем в два раза. И ведь реально мы в два раза больше платим, хотя никакие не майнеры и живем в одном из самых холодных регионов ДФО. Мы просто хотим жить в тепле и не гробить свое и чужое здоровье сжиганием угля, - возмущается Наталья.Сегодня в подразделениях «Читаэнергосбыта» полно народу - люди узнали о реформе лишь тогда, когда им пришли новые счета. В апреле заканчивается время, отведенное жителям Бурятии в вопросе доказывания, что они добросовестные потребители, а не майнеры. Хорошо, если документы удастся восстановить и доказать, что они невиновны в майнинге. Тогда обещали сделать перерасчет. А если нет?- Все эти выставления явно завышенных счетов с требованием оплаты сегодня и разговоры о будущих перерасчетах - это беспроцентный кредит на три-четыре месяца, который владельцы домов, вопреки их воле, вынуждены предоставить АО, - говорит эксперт Общественной палаты Бурятии Владимир Афанасьев. – Безусловно, большая часть людей так или иначе сможет доказать, что они используют электрокотлы. Но какая-то часть это не сделает и будет платить в два раза больше.Его позицию разделяет улан-удэнский юрист Виктор Егоров.- Требование доказывать свою добросовестность, что они не майнеры, является незаконным. В статье 10 Гражданского кодекса РФ говорится, что «Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются». А энергетики в своих договорных отношениях с потребителями продвигают другой принцип - изначальной неправомерности действий граждан, которые теперь массово вынуждены доказывать какой-то коммерческой структуре из другого региона свою добросовестность, - отметил юрист.По мнению Виктора Егорова, за всеми этими «псевдореформами явно прослеживается коммерческий интерес группы лиц», что дает основание для оценки всех этих действий со стороны прокуратуры.Эксперт Владимир Афанасьев убежден, что ситуация, когда жители Бурятии вынуждены обивать пороги «Читаэнергосбыта», создана искусственно.- Постановление Правительства Российской Федерации № 1178 четко определяет правило введения понижающего коэффициента, не требующего доказывания со стороны владельцев домовладений. Там четко прописывается: «В негазифицированных регионах применяется сезонный коэффициент 1,8». Точка. Жителям Бурятии ничего доказывать не надо, потому что мы являемся вместе с Магаданской областью, Еврейской автономной областью, Забайкальским краем единственными в ДФО негазифицированными субъектами.Депутаты от четырех фракций Госдумы, получив массу жалоб от избирателей на тарифную «реформу», предлагают увеличить лимиты потребления электроэнергии, установленные с учетом местных особенностей регионов в связи с холодным климатом.«Идет подмена понятий, когда при регулировании майнинга вводится повышение тарифа на электричество поголовно для всех. При этом серый майнинг при сегодняшней стоимости биткоина останется прибыльным даже при таких повышенных тарифах, - уверен депутат ГД Дмитрий Гусев. - Госдума принимала закон о регулировании майнинга, а нормативная документация к нему, написанная правительством, поднимает стоимость электроэнергии для всех. Получается, выиграет бизнес, а люди пострадают».По мнению экспертов Бурятии, борьба с серыми майнерами должна начинаться не с дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения, а с ввода новых генерирующих мощностей. Но инвесторы не спешат вкладывать свои средства в модернизацию мощностей. Им выгоднее просто выкачивать деньги из населения нашего региона, используя обветшалую энергетическую инфраструктуру. Придумывая все новые и новые поводы для того, чтобы завысить стоимость киловатт*часа.В июле прошлого года киловатт*час в Бурятии и так уже подняли на 11%, в июле 2025 года тариф снова вздернут вверх и тоже на 11%. А ведь зарплаты за это время увеличились на гораздо меньший процент либо вообще стагнировали.Однако справедливости ради отметим, что утепленные дома до 150 кв. м не «выпрыгивают» по общедомовому электропотреблению (отопление + бытовые нужды. - Прим. ред.) за 4 500 киловатт*час в самый холодный месяц зимы - в Бурятии это февраль. Если дом больше 150 кв. м не утеплен, в нем установлено некачественное электроотопление, то и нагорает, соответственно, непомерно. Зачастую, чтобы снизить затраты, требуется утеплить дом и установить хорошую систему. Но есть еще один нюанс. При больших затратах часто речь идет о домах по 200 и более квадратных метров. Отсюда и потребление высокое.