В Бурятии уволился весь коллектив Дома культуры

В адрес министра культуры республики Соелмы Дагаевой, главы Кабанского района, председателя поселенческого Совета депутатов и других инстанций ушло коллективное обращение жителей сельского поселения «Выдринское». Под ним подписались сотни людей, что для сельской местности республики является огромным количеством.Обращение появилось на фоне громкого скандала, потрясшего поселение. Уволилась заведующая ДК Галина Бугрова, а также остальные два члена коллектива. В ДК работали в целом трое. Их увольнение по собственному желанию случилось после истории с участием трех депутатов Выдринского Совета депутатов. Те написали обращение к главе Кабанского района Сокольникову, которое некоторые называют «кляузой».Граждане выразили свое несогласие с обращением депутатов Королькова, Свиридова и Осиной.В упомянутой бумаге на имя руководителя района депутаты выступили с заявлением, что, в частности, жители поселения «постоянно обращаются с жалобами о том, что в Выдринском филиале МАУ «РДК» не работают секции и кружки, не проводятся культурно-развлекательные мероприятия. Молодежь на дискотеку вынуждена ходить в Новоснежную, за реку, или ездить в Танхой (стиль обращения сохранен. - Прим. ред.).Депутаты написали, что «заинтересованные жители обращаются с предложениями вести спортивные женские секции, фитнес и другие, но всегда получают отказ. За коммунальные услуги клуба платит бюджет, однако пользоваться им можно только если прийти на платные представления одной единственной танцевальной группы».Трое подписантов просят районного главу «разрешить наш вопрос, так, ни жители, ни депутаты, ни глава администрации не может разрешить проведение мероприятий для других кружков в филиале МАО РДК «Выдринский». Тогда как в других филиалах клуба Кабанского района проводятся развлекательные и культурно-массовые мероприятия» (повторим, стиль документа сохранен. - Прим. ред.).…Множество жителей Выдрино выступило в защиту коллектива своего родного ДК.Из письма людей к министру культуры и другим чиновникам видно, что они не считают выдвинутые упреки обоснованными. Граждане весьма подробно рассказывают Дагаевой и другим о достижениях коллектива ДК под руководством заведующей Галины Бугровой.Происходящее многие в поселении воспринимают как результат непростого, дипломатично говоря, отношения районного главы к главе поселения. Люди уверены - районная администрация хотела видеть во главе Выдринского поселения другого человека, но его возглавила Светлана Орлова (руководит поныне. - Прим. ред.).Поговаривают, что черная кошка пробежала между районным и поселенческим главами, после того как Орлова, не то на сходе, не то на другом собрании, публично не согласилась с главой района по какой-то цифре. В итоге районная власть захотела, чтобы на следующих выборах главы поселения победила не она, а другой кандидат. Однако победила Орлова, но теперь идет процесс с простой сутью - чтобы на разных постах стало меньше «орловских» сторонников или тех, кто относится к ней нейтрально. Правда это или нет, утверждать не беремся, но слухи такие ходят.7 марта ответную весточку прислал людям и. о. министра культуры Бурятии Будацыренов.«Мы искренне надеемся, что уволившиеся сотрудники вернутся обратно на свои рабочие места ради блага жителей села. Министерство культуры Республики Бурятия дало соответствующие рекомендации руководству комитета по культуре района, в том числе о необходимости провести переговоры с сотрудниками.Также комитету по культуре района рекомендовано инициировать обсуждение данной проблемы на общем сельском сходе с приглашением представителей Министерства культуры Республики Бурятия, администрации района и Совета депутатов МО «Кабанский район». Обсуждение в конструктивной обстановке поможет найти оптимальное решение, учитывающее интересы всех сторон», - написал чиновник.Он сказал, что министерство высоко оценивает работу Выдринского ДК, образцового ансамбля народного танца «Лицедеи», достижения которого подтверждены успехами на различных фестивалях и конкурсах.«Сохранение и развитие кадров в сфере культуры - одна из ключевых наших задач», - заверил людей и. о. министра культуры.Что же, в указанном ДК задача бурятского минкульта оказалась решена более чем неудачно. Мы не можем назвать случившееся сохранением кадров - ведь уволились все.- Фактически в данном клубе занимался только ансамбль «Лицедеи». Люди спрашивали, почему они не могут прийти с детьми позаниматься в выходные, клуб должен работать для людей. Не охвачены были различные слои населения культурной поддержкой, деятельностью, - высказал свою точку зрения депутат поселения Дмитрий Корольков, с которым поговорил «Номер один».По его мнению, руководитель клуба должен заниматься общим руководством работой учреждения. В клубе должны заниматься различные коллективы, а руководитель все планирует, чтобы было хорошо для населения.- А Галина Васильевна (Бугрова. - Прим. ред.) с данными обязанностями, по сути, вообще не справлялась по причине того, что она занималась только с ансамблем «Лицедеи», другую деятельность клуб не вел. К ансамблю «Лицедеи» претензий нет, это гордость поселка, мы все радуемся за ребятишек. Но есть же другие дети, которые хотят заниматься, - высказался депутат Корольков.Депутата заинтересовал вопрос о режиме работы клуба.- Об этом никто не знает, - сказал он нашему изданию. Поднял он вопрос и о том, какие коллективы занимаются в ДК, сколько людей охвачено, и некоторые другие моменты. В итоге Корольков написал депутатский запрос. В результате заведующую Выдринским ДК заслушали на сессии Совета депутатов.- Нас называют «три мушкетера» - группу депутатов, которая начала поднимать вопросы злободневные, - сказал депутат.Себя и еще двух народных избранников он также называет инициативной группой депутатов, «которым небезразлично, что творится в нашем поселке». Прозвучало, на наш взгляд, несколько обидно для остальных депутатов поселенческого Совета - тем разве безразлично? Ну да ладно.Получается, что, в сущности, был обычный рабочий момент о работе ДК, но внезапно накалились страсти?- Ну они здесь, скажем так, накаленные давным-давно, понимаете. В Выдрино серьезная ситуация с главой, - признал необычность ситуации в поселении депутат Корольков.В разговоре с «Номер один» депутат уверял, что никто никого не хотел выгонять с работы в ДК.- Мы думали, как модернизировать, улучшить работу клуба, - заявил он, имея в виду, что в ДК могло бы существовать побольше направлений работы.- Мы просто спросили - почему так? А Галина Васильевна выставила нам ультиматум - уходите из депутатов или она уходит из клуба, - заверил Дмитрий Корольков.В общем, сие «просто спросили» в Выдрино, где, по словам самого Королькова, давно накалена обстановка, закончилось невиданным скандалом. Слагать депутатские полномочия, кстати, «три мушкетера» не планируют.- За нас троих почти 500 человек голоса отдали, - сказал Дмитрий Корольков.Галина Бугрова, с которой связался «Номер один», подтвердила нашему изданию - она на самом деле говорила, что вернется, если эти три депутата покинут Совет депутатов. В этом ей видится путь разрешения данной неприятной истории. С претензиями не согласилась.По словам женщины, она хотела уволиться в одиночку, но коллектив ее поддержал и тоже ушел. Выдринское ДК является филиалом МАУ «Районный дом культуры». Галина Бугрова возглавляла его с 2014 года. Сельские ребята и девчата, занимающиеся в ДК, с 2016 года достигли таких больших успехов, что сразу и не поверишь.В 2024 году Выдринский ДК в составе трех человек провел 78 мероприятий: 29 культурно-массовых, 32 культурно-досуговых и остальные - информационно-просветительские. Это мероприятия по профилактике подростковой преступности, антинаркотической направленности, антикоррупционной, антитеррористической, экологической направленности, о здоровом образе жизни и др. Значительную долю составили мероприятия патриотического толка.Масса мероприятий проходила с участием разных организаций. Но в ДК не могут вспомнить, чтобы кто-то из «трех мушкетеров» пришел. Работы было столько, что декорации, объявления, рекламу, видеоролики делали по ночам.- У нас ансамбль из 30 детей занимался как: половина - в фойе, половина - в классе, - говорит Галина Бугрова.Претензию о дискотеках для молодежи, подростков она тоже отвергает.- Почему-то они за это зацепились. Мы занимались ими до 2018 года, и это был какой-то ужас, мрак. И еще чисто по-человечески я опасалась, что у нас рядом с клубом железная дорога. Были случаи, когда молодежь выпивала, заскакивали на поезда, от родителей потом претензии поступали. У нас выпивать было строго запрещено, я ходила контролировала, выгоняла, - рассказывает о былых дискотечных реалиях Бугрова, оппонируя своим критикам.Такие развлекательные мероприятия нужно постоянно контролировать, как внутри ДК, так и вокруг него, но за всем не уследишь. А охранники в ДК для этой цели не предусмотрены.Претензию об отсутствии вечеров отдыха для взрослых экс-заведующая также не принимает.- Коронавирус, когда запретили массовые мероприятия, нас, наверное, спас... Драки, потасовки, оскорбления - чего только не было. В том числе внутри ДК, - отмечает наша собеседница по поводу этих двух былых видов развлекательных мероприятий в ДК Выдрино.По ее словам, в Доме культуры увековечена память 13 погибших на спецоперации земляков. Создано памятное место с их портретами и символикой СВО.- Я объясняла, как вы собираетесь танцевать на фоне этих портретов. Ну неужели такая необходимость? У меня, честное слово, сердце кровью обливается, - делится Галина Бугрова.По словам экс-заведующей ДК, различные события начались вокруг Дома культуры еще во второй половине 2023 года.- Наверное, это из-за того, что я не стала говорить так, как кому-то хотелось, - считает наша собеседница.Галина Бугрова призналась в разговоре, что, возможно, продолжила бы работу в такой обстановке, но пошли уже события вокруг детей из ансамбля «Лицедеи».- У нас в ансамбль ходило очень много мальчиков и парней 15 - 17 лет. Мы ничего не знали, но почему-то вдруг такой отток - думаем, что случилось. А на них было давление, травля. И «стрелки» им назначали, и все такое прочее, - рассказывает экс-заведующая.Дети и подростки особенно чувствительны к унижениям. Легко представить, как это может быть. Идет мальчишка из ансамбля, и к нему подходят, начинают тыкать пальцами: «Это ты, что ли, занимаешься танцами. А ты, вообще, мужик или нет?». Назначают «стрелку». Да и не обязательно мальчишку, девчонку тоже можно затравить.Бугрова на сессии Совета депутатов поселения ответила на все вопросы, теперь пусть про нее говорят, что угодно, но если вокруг детей из «Лицедеев» уже что-то происходит, то ради них покидает ДК. Условие возвращения указано выше. В учреждении культуры она трудилась вместе с сыном и дочерью. Это образованные, талантливые люди. Они присоединились к ее решению.Недавно Галина Бугрова пообщалась с детьми, танцевавшими в ансамбле, они ее поздравили с 8 Марта.- Спрашиваю у них, как дела. И, представляете, неприятностей у них больше нет, никто никого не травит. Тишина, - рассказала женщина.Ей в свое время даже передали запись разговора, где руководитель одной из организаций, пересыпая речь матами и ругательствами, дает указания своим подчиненным не вести сотрудничество с ДК под ее руководством.- Неприятная запись, - отмечает она в разговоре с «Номер один».Насколько известно «Номер один», в прошлом месяце группа мужчин избила на улице в Выдрино близкого родственника местной жительницы, которая не скрывает, что поддерживает главу поселения Светлану Орлову. В разные инстанции уже полетели возмущенные обращения.Вопросов осталось достаточно много. Посмотрим, чем все закончится. В Кабанском районе явно не хватает стабильности.