В Улан-Удэ на полгода перекроют часть центральной дороги

В связи с реконструкцией инженерных сетей в центре Улан-Удэ, с 17 марта до середины сентября для движения транспорта будет закрыт участок дороги по ул. Свободы – от ул. Советской до ул. Банзарова. Следовательно, изменятся и схемы движения десятков автобусных маршрутов.

Как сообщили в Комитете по транспорту изменения коснутся маршрутов № 2, 3, 3А, 15, 27, 27 Первое поле, 28, 33, 37, 77, 80, 82, 95, 97 и 97 Квартал.

- Объезд закрытого для движения участка будет осуществляться по маршрутам: №2, 15, 27, 27 Первое поле, 28, 33, 37, 77, 80, 82, 95, 97, 97 Квартал в направлении пл. Революции через ул. Шмидта - ул. Кирова – далее по утвержденным схемам. В обратном направлении – без изменений. Маршрут №3, 3А в направлении конечной остановки через ул. Шмидта - ул. Банзарова. В обратном направлении – без изменений. На период проведения работ остановка «ТК Народный» временно переносится на ул. Шмидта, в район строящегося дома № 37а, - прокомментировал заместитель председателя Комитета по транспорту Сергей Чистяков.

Автомобилистов просят быть внимательными и следовать согласно установленным временным дорожным знакам.

Фото-схема Комитета по транспорту