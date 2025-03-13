В Бурятии продолжается онлайн-марафон «Подвиг женщин Победы»

В Бурятии продолжается Всероссийский онлайн-марафон «Подвиг женщин Победы» (возрастное ограничение 6+). Он стартовал 11 февраля и завершится 15 апреля.

Для участия в марафоне необходимо до 15 апреля 2025 года на своей странице ВКонтакте разместить пост с фото, видео или клип с историей о женщинах вашей семьи с обязательным хештегом #ПодвигЖенщинПобеды. Публикации могут включать архивные фото, видео, рисунки.

Задача акции – показать молодежи, что женщины, даже если они и не были на фронте, они делали самое необходимое и важное - стремились сохранить нормальную жизнь и наладить быт.

- Более 100 уникальных историй о военных врачах, медсестрах, партизанках, телефонистках и женщинах, которые заменяли мужчин на предприятиях в тылу, уже опубликованы в рамках онлайн-марафона «Подвиг женщин Победы». Все они будут сохранены для потомков и представлены на выставке, которая откроется по итогам марафона ко Дню Победы, - сообщают организаторы марафона.

Истории и материалы участников марафона представят на выставке в Москве, приуроченной к 80-й годовщине Дня Победы.

Подробную информацию о марафоне можно найти в соцсетях организаторов.

Организаторы акции — Совет Евразийского женского форума, Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ, Фонд «Защитники Отечества».

Возрастное ограничение 6+

Фото: сайт Евразийского женского форума eawf.ru