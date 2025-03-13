Общество 13.03.2025 в 17:03

В Бурятии продолжается онлайн-марафон «Подвиг женщин Победы»

На своей странице в Вконтакте можно поделиться историей о подвиге женщин из своей семьи во время ВОВ
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии продолжается онлайн-марафон «Подвиг женщин Победы»

В Бурятии продолжается Всероссийский онлайн-марафон «Подвиг женщин Победы» (возрастное ограничение 6+). Он стартовал 11 февраля и завершится 15 апреля.

Для участия в марафоне необходимо до 15 апреля 2025 года на своей странице ВКонтакте разместить пост с фото, видео или клип с историей о женщинах вашей семьи с обязательным хештегом #ПодвигЖенщинПобеды. Публикации могут включать архивные фото, видео, рисунки.

Задача акции – показать молодежи, что женщины, даже если они и не были на фронте, они делали самое необходимое и важное - стремились сохранить нормальную жизнь и наладить быт.

- Более 100 уникальных историй о военных врачах, медсестрах, партизанках, телефонистках и женщинах, которые заменяли мужчин на предприятиях в тылу, уже опубликованы в рамках онлайн-марафона «Подвиг женщин Победы». Все они будут сохранены для потомков и представлены на выставке, которая откроется по итогам марафона ко Дню Победы, - сообщают организаторы марафона.

Истории и материалы участников марафона представят на выставке в Москве, приуроченной к 80-й годовщине Дня Победы.

Подробную информацию о марафоне можно найти в соцсетях организаторов.

Организаторы акции — Совет Евразийского женского форума, Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ, Фонд «Защитники Отечества».

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: сайт Евразийского женского форума eawf.ru

Теги
ВОВ 80-летие ВОВ Бурятия

Все новости

Аварией на водопроводе в Улан-Удэ занялась прокуратура
13.03.2025 в 17:10
В Бурятии продолжается онлайн-марафон «Подвиг женщин Победы»
13.03.2025 в 17:03
В правительстве Бурятии выявят тех, кто «засиделся»
13.03.2025 в 16:45
36-летнюю жительницу Бурятии осудили за поддельные права
13.03.2025 в 16:37
В Бурятии объявлен региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров
13.03.2025 в 16:14
Жителей Бурятии зовут на праздник «Зимние забавы в Чивыркуе»
13.03.2025 в 15:54
Водитель фуры в Улан-Удэ не заметил легковушку и столкнулся с ней
13.03.2025 в 15:54
В Улан-Удэ на полгода перекроют часть центральной дороги
13.03.2025 в 15:31
В Улан-Удэ масса домов осталась без воды по вине подрядчика
13.03.2025 в 15:21
Улан-удэнец попался полиции с кило наркотиков
13.03.2025 в 14:47
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 марта

Читайте также
Жителей Бурятии зовут на праздник «Зимние забавы в Чивыркуе»
Мероприятие состоится 22 марта в местности Монахово на Байкале
13.03.2025 в 15:54
В Улан-Удэ на полгода перекроют часть центральной дороги
Изменения коснутся и движения городских автобусов
13.03.2025 в 15:31
Улан-удэнец попался полиции с кило наркотиков
Пакет с марихуаной он носил в кармане
13.03.2025 в 14:47
Известная фигуристка станцевала в одном платье на льду Байкала
Девушку не смутил 30 градусный мороз во время съемок
13.03.2025 в 14:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru