На телеканале «Звезда» вышел фильм о Герое России Виталии Сукуеве

На телеканале «Звезда» вышел фильм о Герое России Виталии Владимировиче Сукуеве «Легенды армии. Виталий Сукуев» (возрастное ограничение 18+). Фильм рассказывает о ключевых эпизодах его военной карьеры.

Ссылка для просмотра фильма - https://vk.com/video-220155889_456260597

Виталий Сукуев родился 6 июня 1979 года в улусе Нижний Бургалтай Джидинского района. В 2006 году окончил Омский танковый инженерный институт по специальности «техническое обеспечение подразделений и воинских частей».

На родине земляки, одноклассники, друзья, сослуживцы помнят героя сильным, крепким духом человеком, который держал данное слово и подкреплял его делом. Человек с таким стальным характером выбрал делом своей жизни службу России.

За годы службы принимал участие в боевых действиях на Кавказе. В 2020 году участвовал в военной операции в Сирии, проводимой Россией против международных террористических формирований. С 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения принимал участие в специальной военной операции на Донбассе.

Виталий Сукуев погиб 28 сентября 2022 года на Херсонском направлении. Был похоронен на родине, в селе Нижний Бургалтай Джидинскoгo района. 14 ноября 2022 года указом президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии полковнику Виталию Сукуеву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Кроме того, Виталий Сукуев был награждён медалью «За отличие в военной службе» третьей и второй степени, медалью Суворова, дважды орденом Мужества, медалью «За отвагу».

- Уважаемые земляки, посмотрите очень трогательный фильм Телеканала «Звезда» о нашем земляке, Герое России, Виталии Владимировиче Сукуеве. Фильм рассказывает о ключевых эпизодах его военной карьеры, начиная с разведывательных операций и дерзких военных рейдов, таких как захват документов и рейд в Николаев, и заканчивая масштабными сражениями, включая бой у Антоновского моста и освобождение Херсона. Особое внимание уделяется его лидерским качествам, нестандартным тактическим решениям и способности поддерживать боевой дух своих солдат. Вечная память и вечная Слава нашим Героям! – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

Возрастное ограничение 18+

Фото: скриншот из фильма «Легенды армии. Виталий Сукуев» (18+), телерадиокомпания «Звезда»