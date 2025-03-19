В Бурятии прошел митинг, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией

Во вторник, 18 марта, на Театральной площади имени Лхасарана Линховоина в Улан-Удэ состоялся митинг в честь празднования 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. Участие в нем приняли общественность республики, ветераны СВО, артисты бурятской эстрады, представители волонтерских организаций и органов исполнительной власти.

— Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память важного события — воссоединения Крыма с нашей Родиной, с Россией. 11 лет назад был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. Этот день символизирует восстановление исторической справедливости и единство нашего народа в стремлении к миру, безопасности и процветанию. На историческом референдуме люди подтвердили свою волю быть частью России. За прошедшие годы Крым и Севастополь достигли впечатляющих результатов. Экономика регионов укрепилась, инфраструктура была модернизирована, построены новые школы, детские сады и больницы, отремонтированы дороги, а Крымский мост стал символом воссоединения. Мы показали, что для нас нет ничего невозможного, нам всё по силам. Сегодня наши земляки доблестно исполняют свой долг в зоне СВО, сражаются, защищают будущее нашей общей единой страны. И это решение, которое было принято 11 лет назад, было единственным верным, — поздравил первый заместитель председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин.

На мероприятии с вокальными номерами выступили Сэсэг Аюшеева, Тимур Болотов, Эдуард Жагбаев, Анна Комолова, Виктор Паньков, Роман Нечаев, а также солисты гарнизона «Сосновый бор» Ольга Васюкова и Наталья Бибикова. В завершение митинга участники выразили единство и поддержку решения о воссоединении Крыма с Россией, отметив важность этого события для истории страны.

- Разрешите поздравить вас от лица молодежи с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Крым — это не только стратегически важный объект и наша гордость, но прежде всего это люди. Люди, которые не утратили веру спустя десятилетия. Именно благодаря им Крым сейчас в составе России. Сегодня десятки людей с гуманитарной миссией выезжают в зону проведения специальной военной операции. Волонтеры «Добродома», активисты «Молодой Гвардии» и все жители Бурятии сплотились в одно целое, чтобы приблизить долгожданную победу. Благодаря вам победа будет очень близка, — поздравил волонтер гуманитарных миссий в освобожденных территориях Александр Чиреш.

Справочно:

На фоне политических волнений и протестов в Крыму в феврале 2014 года 1 марта премьер-министр Крыма Сергей Аксенов обратился к Президенту России с просьбой о помощи в обеспечении безопасности на полуострове. В результате Верховный совет Крыма направил запрос о вхождении республики в состав России. Референдум 16 марта 2014 года показал высокую поддержку среди граждан: 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. 18 марта того же года Президент Владимир Путин подписал соответствующий договор. Возвращение полуострова в состав РФ стало знаковым шагом к восстановлению исторической справедливости.

Фото: правительство Бурятии