Общество 19.03.2025 в 09:44

В Бурятии прошел митинг, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией

В нем приняли участие общественные организации, ветераны СВО, студенты

A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии прошел митинг, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией

Во вторник, 18 марта, на Театральной площади имени Лхасарана Линховоина в Улан-Удэ состоялся митинг в честь празднования 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. Участие в нем приняли общественность республики, ветераны СВО, артисты бурятской эстрады, представители волонтерских организаций и органов исполнительной власти.

— Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память важного события — воссоединения Крыма с нашей Родиной, с Россией. 11 лет назад был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. Этот день символизирует восстановление исторической справедливости и единство нашего народа в стремлении к миру, безопасности и процветанию. На историческом референдуме люди подтвердили свою волю быть частью России. За прошедшие годы Крым и Севастополь достигли впечатляющих результатов. Экономика регионов укрепилась, инфраструктура была модернизирована, построены новые школы, детские сады и больницы, отремонтированы дороги, а Крымский мост стал символом воссоединения. Мы показали, что для нас нет ничего невозможного, нам всё по силам. Сегодня наши земляки доблестно исполняют свой долг в зоне СВО, сражаются, защищают будущее нашей общей единой страны. И это решение, которое было принято 11 лет назад, было единственным верным, — поздравил первый заместитель председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин.

На мероприятии с вокальными номерами выступили Сэсэг Аюшеева, Тимур Болотов, Эдуард Жагбаев, Анна Комолова, Виктор Паньков, Роман Нечаев, а также солисты гарнизона «Сосновый бор» Ольга Васюкова и Наталья Бибикова. В завершение митинга участники выразили единство и поддержку решения о воссоединении Крыма с Россией, отметив важность этого события для истории страны.

- Разрешите поздравить вас от лица молодежи с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Крым — это не только стратегически важный объект и наша гордость, но прежде всего это люди. Люди, которые не утратили веру спустя десятилетия. Именно благодаря им Крым сейчас в составе России. Сегодня десятки людей с гуманитарной миссией выезжают в зону проведения специальной военной операции. Волонтеры «Добродома», активисты «Молодой Гвардии» и все жители Бурятии сплотились в одно целое, чтобы приблизить долгожданную победу. Благодаря вам победа будет очень близка, — поздравил волонтер гуманитарных миссий в освобожденных территориях Александр Чиреш.

Справочно: 

На фоне политических волнений и протестов в Крыму в феврале 2014 года 1 марта премьер-министр Крыма Сергей Аксенов обратился к Президенту России с просьбой о помощи в обеспечении безопасности на полуострове. В результате Верховный совет Крыма направил запрос о вхождении республики в состав России. Референдум 16 марта 2014 года показал высокую поддержку среди граждан: 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. 18 марта того же года Президент Владимир Путин подписал соответствующий договор. Возвращение полуострова в состав РФ стало знаковым шагом к восстановлению исторической справедливости.

 

Фото: правительство Бурятии

Теги
крым Бурятия

Все новости

В Бурятии в кадр фотоловушки попался зверь похожий на кенгуру
19.03.2025 в 10:41
В нацпарке Бурятии не могут потушить лесной пожар
19.03.2025 в 10:27
Благоустройство и развитие
19.03.2025 в 10:15
Ребенку участника СВО в Бурятии помогли устроиться в детский сад рядом с домом
19.03.2025 в 10:07
В Бурятию приедет с концертом американская музыкальная группа
19.03.2025 в 10:03
В Улан-Удэ задержали «медного человека»
19.03.2025 в 09:52
В Бурятии прошел митинг, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией
19.03.2025 в 09:44
Инвестор из Улан-Удэ повелся на письма от «министерства финансов»
19.03.2025 в 09:25
В Бурятии ужесточат наказание за гуляющих без присмотра собак
19.03.2025 в 09:08
Нотариальное согласие супруга
19.03.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 марта

Читайте также
Ловись, сосуля, большая и маленькая
Инстинкт всегда возьмет верх
19.03.2025 в 10:50
В Бурятии в кадр фотоловушки попался зверь похожий на кенгуру
Жителям республике предлагают угадать кто это
19.03.2025 в 10:41
Благоустройство и развитие
Депутат Народного Хурала Долгор Норбоева работает для жителей центра Улан-Удэ и Зауды
19.03.2025 в 10:15
Ребенку участника СВО в Бурятии помогли устроиться в детский сад рядом с домом
Супруга бойца СВО для этого была вынуждена обратиться к Уполномоченному по правам человека
19.03.2025 в 10:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru