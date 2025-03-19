Общество 19.03.2025 в 11:24

Нежданная находка принесла сельчанке из Бурятии уголовное дело

За краденым телефоном пришла не только хозяйка, но и полиция
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Текст: Елена Кокорина
Нежданная находка принесла сельчанке из Бурятии уголовное дело

Росгвардейцами Бурятии накануне была задержана 51-летняя сельская жительница Тункинского района, присвоившая себе чужой сотовый телефон. Дорогой гаджет она нашла у больницы и чтобы оставить его себе, сразу избавилась от сим-карты.

Хозяйка потери, стоимостью 50 тысяч рублей обратилась в полицию с. Кырен.

- В ходе разбирательства правоохранителями установлено, что заявительница потеряла телефон возле районной больницы. Обнаружив пропажу, женщина вернулась, но не смогла его найти на месте потери. Правоохранители, используя функцию «Найти телефон» по геолокации обнаружили потерянный гаджет. По поступившей информации о местоположении злоумышленника росгвардейцы установили и задержали подозреваемую, которой оказалась 51-летняя жительница соседнего села, - рассказали в Росгвардии республики.

Задержанная уже призналась, что из корыстных целей выключила найденный дорогостоящий телефон и выкинула SIM-карту, завладев похищенным. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Правоохранителями сотовый телефон изъят и возвращён владелице.

Фото: loon.site

 

 

 

 

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