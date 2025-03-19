Хирурги Бурятии показали фото жутких находок после операций
Хирурги Бурятии продемонстрировали не очень приглядные находки после недавно проведенных операций. На фото можно увидеть россыпь далеко не драгоценных камней, извлеченных из желчного пузыря местного жителя.
- Это «находки» хирургов после проведения лапароскопической холецистэктомии, или проще говоря, операции по удалению желчного пузыря. Такое вмешательство становится необходимостью при развитии желчнокаменной болезни и сопутствующих патологий, таких как воспаление желчевыводящих протоков, перитонит и образование свищей, - рассказывают в пресс-службе БСМП.
Врачи предупреждают, что одним из ведущих факторов развития заболеваний желчного пузыря является злоупотребление жирной калорийной пищей, малоподвижный образ жизни и ожирение.
- Помните о том, что желчные камни не «рассасываются», а приём «чудо-препаратов» обещающих подобное не только бесполезен, но и зачастую опасен. Берегите себя, своевременно обращайтесь к врачам и не занимайтесь самолечением, - предупредили в Больнице скорой медицинской помощи.
Фото: БСМП