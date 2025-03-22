Общество 22.03.2025 в 07:00
Из панка - в священники
Настоятель храма рассказал о своем пути к священническому служению
Текст: Татьяна Жамсуева
Никогда не знаешь, куда может свернуть дорога жизни. Вроде есть вектор направления, но у провидения могут быть совершенно другие планы. «Пути Господни неисповедимы», - так обычно говорят люди верующие и не очень. Мы поговорили со священнослужителем о том, почему он решил связать свою жизнь с православием в столь молодом возрасте и что помогает ему не сходить с выбранного пути.
Поиск себя
Иерей Константин Языков - настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в п. Заиграево. В свои 35 лет он главный представитель православной церкви по всему Заиграевскому району. Кстати, по внешнему виду, когда иерей не в рясе, невозможно догадаться, что Константин - священник, разве что по бороде, хотя ее сейчас носят многие современные мужчины. Статный, со вкусом и опрятно одетый, в общении очень интеллигентный и разносторонний, еще бы в руки чашку с латте - и готовый образ современного молодого человека. Иерей Константин - представитель священнослужителя нынешнего поколения. Наверное, когда такие люди ведут свои социальные сети, то им проще найти подход к молодежи и к тому возрастному поколению, кто держит руку на пульсе жизни и не оторван от реальности.
Константин родился и вырос в Улан-Удэ в обычной семье. Окончил 47-ю школу, что находится в 46 квартале. Ближе к старшим классам начал увлекаться рок-музыкой и со своим другом даже организовал свою группу. Писали песни, пытались записываться, вращались в неформальных кругах со всеми вытекающими последствиями в виде алкоголя, носили ирокезы, разбивали окна в подъездах, воровали на рынке всякую мелочь.
- На фоне увлечения музыкой я хотел поступать после школы в музыкальный колледж на ударное отделение, чтобы стать барабанщиком. Но по настоянию родителей поступил в юридический колледж, затем в университет. После окончания вуза понял, что не хочу связывать свою жизнь с юриспруденцией. Не знал, что делать дальше. Восхищался людьми, которые с детства понимали, кем хотят быть, и целенаправленно шли к этому, а у меня такого не было, - рассказывает священнослужитель.
Ведь действительно были времена, когда юридические и экономические факультеты считались престижными и родители всеми правдами и неправдами толкали туда своих чад. Наивно веря, что, окончив их, любимые дети обеспечат себе безбедную жизнь. А в итоге получили целое поколение юристов и экономистов, сбитых с толку и не знающих, куда им приткнуться.
- Примерно в 18 - 19 лет у меня начался период поиска духовного пути. На этом фоне я попал в протестантскую церковь, побыл в этой общине примерно полгода. Но понял, что не мое - для себя я не нашел там истины, Бога, церкви. По этой причине ушел оттуда, но продолжаю поддерживать связь с ребятами. И стал чаще ходить в православную церковь, молиться и просить у Бога меня направить, - продолжает священнослужитель.
Хотя отец Константин из не особо верующей семьи, но родители научили его молиться, и сомнений, что Бог есть, никогда не возникало. Твердое убеждение, что Бог слышит, любит и отвечает на молитвы, было в сердце у Константина еще с детства.
- Я даже молился в подростковом возрасте, когда шел домой подвыпивший, чтобы родители не учуяли запах спиртного, - вспоминает о давних курьезах настоятель храма. - Кстати, ни разу не был пойман, что еще больше усилило веру в Бога.
В детстве он мечтал стать крутым бизнесменом, потому что этот период времени пришелся на лихие 90-е, когда пришлось жить в стесненных условиях, порой не хватало денег на еду, одежду и прочие потребности. А сейчас он мечтает, чтобы его проповедь помогла человеку стать лучше, преодолеть препятствия и условности материального мира, прийти к духовности.
Нашел дом
Несмотря на то, что его семья хотела видеть в нем успешного юриста, к его выбору, со слов иерея Константина, все отнеслись спокойно, никто не отговаривал, полностью приняли и поддержали. Это был абсолютно добровольный выбор, не продиктованный какими-то трудными обстоятельствами или под влиянием внешнего давления, то есть «пошел по сердцу».
- Помню отчетливо, когда я пришел в православную церковь после протестантской, то почувствовал, что пришел домой. Возникло чувство единения с Богом, когда присутствуешь на службе, а как будто стоишь на небе, а не на земле. Я окончательно утвердился, что хочу служить Богу, церкви и людям, - рассказал о своем решении священнослужитель.
Иерей Константин начал посещать молодежный клуб при церкви, где познакомился с будущей супругой. Позже он возглавлял этот клуб на протяжении нескольких лет.
- Когда начал посещать церковь, то испытывал острую потребность в общении. Меня окружали неформалы, протестанты, но не было рядом тех, кто разделял бы мои ценности. Молодежный клуб закрыл этот пробел. Постепенно я оставил прежний круг общения. Для себя решил, что если продолжу прежние отношения, то это равнозначно предательству моих нынешних истинных ценностей, - рассказывает о своем духовном продвижении иерей. - Позже я стал пономарем (помощник священнослужителя. - Прим. ред.). А через две недели после свадьбы стал дьяконом — это первая степень священства, параллельно исполняя обязанности секретаря-референта владыки Савватия, который на тот момент был главой епархии. После 13 месяцев меня рукоположили в священники и перевели Троицкий храм, где я прослужил почти девять лет. За это время окончил духовную семинарию в г. Хабаровске. После меня перевели в Заиграевский район настоятелем храма.
Со слов иерея Константина, он четко понимал, что супругу нужно брать такую, которая будет разделять его ценности. Если нет единства в вере, как в самом важном аспекте жизни, то никакого семейного счастья быть не может, считает Языков.
Предки буряты
Служа в Троицком храме, Константин познакомился со своим родственником Германом Языковым, бывшим замминистра МВД Бурятии, они с супругой были прихожанами.
- Герман Корнилович, уже находясь на пенсии, составил генеалогическое древо рода. Где выяснилось, что в роду священниками были хоринские буряты. То есть было три поколения священников, - делится фактом из истории своего рода отец Константин.
Поэтому Константин предполагает, что предки молились о продолжении священнического дела.
Мог бы быть лучше
У священнослужителя двое детей: дочь и сын. И на вопрос, хотел бы, чтобы дети пошли по его стопам, Константин очень мудро отвечает, что, конечно, хотел бы, но настаивать и навязывать не станет. Ему будет куда приятнее, чтобы они самостоятельно нашли свой путь и реализовались, даже если это будет далекая от церкви деятельность. Заниматься нелюбимым делом — это хуже всего. Так как он, например, пришел добровольно и очень любит свою деятельность.
- Так как я вырос без отца, то всегда думал, что для своих-то детей буду лучшим отцом. Но на деле это оказалось совсем не просто. Сейчас мне кажется, что мог бы быть лучше, не всегда уделяю достаточно времени, не удается проявить любовь в той мере, в какой хотелось бы. Многие говорят, что на первом ребенке учатся, чтобы потом не допускать ошибок на остальных, но у нас дети - погодки, - прокомментировал свое отцовство отец Константин.
По утверждению священника, если вдруг дети выберут другую веру, чего ему совсем не хотелось бы, то любить от этого он их не перестанет. Дети есть дети, и он будет за них молиться, чтобы они вернулись в лоно церкви, ответил служитель православия.
Сейчас молодежь немного негативно относится к церкви даже не имея опыта - чувствуется закваска советского воспитания их родителей. И, по наблюдениям священника, молодежи в церквях не так много. Но он уверен, что все этапы цикличны.
СВО и церковь
По утверждению представителя православия, все должно происходить по доброй воле, которую даровал сам Бог. Но он стучится в сердце каждого человека в виде обстоятельств, ситуации, голоса совести.
- На фоне СВО, казалось бы, храмы должны наполниться людьми: женами, матерями, сестрами бойцов. Но, к сожалению, такого не происходит. Людям свойственно забывать Бога, когда разрешается беда и жизнь входит в привычное русло. А когда происходит что-то скорбное, вспоминают. Люди неправильно воспринимают веру. Думая, что Бог в душе, и как хочу, так и верю. Но Бога в душе нет. Как и веры без дела, без понуждения себя к добрым делам… Вера может сформироваться только в церкви, поэтому нужно понуждать себя ходить в церковь, а не от случая к случаю, - уверен иерей Константин.
К сказанным словам он привел аналогию с получением водительских прав. Что просто веря, воображая и фантазируя себя классным водителем, изучив всю теорию, нельзя научиться водить машину. Необходим опытный инструктор, который научит.
Про тенденции
- Сейчас набирает популярность тенденция к возвращению к истокам, к якобы истинной вере до принятия на Руси христианства. Но если внимательно изучить историю, то такого не было, это выдумки, которые начались еще в 19 веке и постепенно пропагандировались. Венки, прыгание через костер, свободный образ жизни и прочие внешние атрибуты. По сути, это неоязычество, которое искусственно поднимается, чтобы притеснить церковь, - говорит священник. - За всем этим стоит дьявольский план, а люди по наивности этого не понимают. У них нравственность иного рода, не христианская. Но человеку, живущему в грехе, хочется свой грех оправдать, не считать себя плохим, злым. И очень удобно в рамках подобного культа обелить себя, прикрыться. Утверждая, что наши предки так верили и жили, так и мы будем.
Сейчас идет культ физической силы, боев без правил, воинственности, что само по себе неплохо - ведь мужчина должен уметь постоять за себя и защитить то, что ему дорого. Но языческие культы просто подхватывают эти веяния и подминают под себя, что потом выливается в националистические движения, уверен христианин. По сути, это формирование ненависти, жестокости, нелюбовь к другому человеку, неприязнь.
Неважно, чем человек занимается, служит ли священником или играет в музыкальной группе. Главное - делать свою работу с любовью и иметь одну большую идею, которая объединяет, скрепляет и мотивирует на дальнейшее движение. А любовь к ближним, к окружению, к миру – это основа любой духовности, и неважно, к какой религиозной системе человек относится.
Фото: предоставлено героем статьи
Поиск себя
Иерей Константин Языков - настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в п. Заиграево. В свои 35 лет он главный представитель православной церкви по всему Заиграевскому району. Кстати, по внешнему виду, когда иерей не в рясе, невозможно догадаться, что Константин - священник, разве что по бороде, хотя ее сейчас носят многие современные мужчины. Статный, со вкусом и опрятно одетый, в общении очень интеллигентный и разносторонний, еще бы в руки чашку с латте - и готовый образ современного молодого человека. Иерей Константин - представитель священнослужителя нынешнего поколения. Наверное, когда такие люди ведут свои социальные сети, то им проще найти подход к молодежи и к тому возрастному поколению, кто держит руку на пульсе жизни и не оторван от реальности.
Константин родился и вырос в Улан-Удэ в обычной семье. Окончил 47-ю школу, что находится в 46 квартале. Ближе к старшим классам начал увлекаться рок-музыкой и со своим другом даже организовал свою группу. Писали песни, пытались записываться, вращались в неформальных кругах со всеми вытекающими последствиями в виде алкоголя, носили ирокезы, разбивали окна в подъездах, воровали на рынке всякую мелочь.
- На фоне увлечения музыкой я хотел поступать после школы в музыкальный колледж на ударное отделение, чтобы стать барабанщиком. Но по настоянию родителей поступил в юридический колледж, затем в университет. После окончания вуза понял, что не хочу связывать свою жизнь с юриспруденцией. Не знал, что делать дальше. Восхищался людьми, которые с детства понимали, кем хотят быть, и целенаправленно шли к этому, а у меня такого не было, - рассказывает священнослужитель.
Ведь действительно были времена, когда юридические и экономические факультеты считались престижными и родители всеми правдами и неправдами толкали туда своих чад. Наивно веря, что, окончив их, любимые дети обеспечат себе безбедную жизнь. А в итоге получили целое поколение юристов и экономистов, сбитых с толку и не знающих, куда им приткнуться.
- Примерно в 18 - 19 лет у меня начался период поиска духовного пути. На этом фоне я попал в протестантскую церковь, побыл в этой общине примерно полгода. Но понял, что не мое - для себя я не нашел там истины, Бога, церкви. По этой причине ушел оттуда, но продолжаю поддерживать связь с ребятами. И стал чаще ходить в православную церковь, молиться и просить у Бога меня направить, - продолжает священнослужитель.
Хотя отец Константин из не особо верующей семьи, но родители научили его молиться, и сомнений, что Бог есть, никогда не возникало. Твердое убеждение, что Бог слышит, любит и отвечает на молитвы, было в сердце у Константина еще с детства.
- Я даже молился в подростковом возрасте, когда шел домой подвыпивший, чтобы родители не учуяли запах спиртного, - вспоминает о давних курьезах настоятель храма. - Кстати, ни разу не был пойман, что еще больше усилило веру в Бога.
В детстве он мечтал стать крутым бизнесменом, потому что этот период времени пришелся на лихие 90-е, когда пришлось жить в стесненных условиях, порой не хватало денег на еду, одежду и прочие потребности. А сейчас он мечтает, чтобы его проповедь помогла человеку стать лучше, преодолеть препятствия и условности материального мира, прийти к духовности.
Нашел дом
Несмотря на то, что его семья хотела видеть в нем успешного юриста, к его выбору, со слов иерея Константина, все отнеслись спокойно, никто не отговаривал, полностью приняли и поддержали. Это был абсолютно добровольный выбор, не продиктованный какими-то трудными обстоятельствами или под влиянием внешнего давления, то есть «пошел по сердцу».
- Помню отчетливо, когда я пришел в православную церковь после протестантской, то почувствовал, что пришел домой. Возникло чувство единения с Богом, когда присутствуешь на службе, а как будто стоишь на небе, а не на земле. Я окончательно утвердился, что хочу служить Богу, церкви и людям, - рассказал о своем решении священнослужитель.
Иерей Константин начал посещать молодежный клуб при церкви, где познакомился с будущей супругой. Позже он возглавлял этот клуб на протяжении нескольких лет.
- Когда начал посещать церковь, то испытывал острую потребность в общении. Меня окружали неформалы, протестанты, но не было рядом тех, кто разделял бы мои ценности. Молодежный клуб закрыл этот пробел. Постепенно я оставил прежний круг общения. Для себя решил, что если продолжу прежние отношения, то это равнозначно предательству моих нынешних истинных ценностей, - рассказывает о своем духовном продвижении иерей. - Позже я стал пономарем (помощник священнослужителя. - Прим. ред.). А через две недели после свадьбы стал дьяконом — это первая степень священства, параллельно исполняя обязанности секретаря-референта владыки Савватия, который на тот момент был главой епархии. После 13 месяцев меня рукоположили в священники и перевели Троицкий храм, где я прослужил почти девять лет. За это время окончил духовную семинарию в г. Хабаровске. После меня перевели в Заиграевский район настоятелем храма.
Со слов иерея Константина, он четко понимал, что супругу нужно брать такую, которая будет разделять его ценности. Если нет единства в вере, как в самом важном аспекте жизни, то никакого семейного счастья быть не может, считает Языков.
Предки буряты
Служа в Троицком храме, Константин познакомился со своим родственником Германом Языковым, бывшим замминистра МВД Бурятии, они с супругой были прихожанами.
- Герман Корнилович, уже находясь на пенсии, составил генеалогическое древо рода. Где выяснилось, что в роду священниками были хоринские буряты. То есть было три поколения священников, - делится фактом из истории своего рода отец Константин.
Поэтому Константин предполагает, что предки молились о продолжении священнического дела.
Мог бы быть лучше
У священнослужителя двое детей: дочь и сын. И на вопрос, хотел бы, чтобы дети пошли по его стопам, Константин очень мудро отвечает, что, конечно, хотел бы, но настаивать и навязывать не станет. Ему будет куда приятнее, чтобы они самостоятельно нашли свой путь и реализовались, даже если это будет далекая от церкви деятельность. Заниматься нелюбимым делом — это хуже всего. Так как он, например, пришел добровольно и очень любит свою деятельность.
- Так как я вырос без отца, то всегда думал, что для своих-то детей буду лучшим отцом. Но на деле это оказалось совсем не просто. Сейчас мне кажется, что мог бы быть лучше, не всегда уделяю достаточно времени, не удается проявить любовь в той мере, в какой хотелось бы. Многие говорят, что на первом ребенке учатся, чтобы потом не допускать ошибок на остальных, но у нас дети - погодки, - прокомментировал свое отцовство отец Константин.
По утверждению священника, если вдруг дети выберут другую веру, чего ему совсем не хотелось бы, то любить от этого он их не перестанет. Дети есть дети, и он будет за них молиться, чтобы они вернулись в лоно церкви, ответил служитель православия.
Сейчас молодежь немного негативно относится к церкви даже не имея опыта - чувствуется закваска советского воспитания их родителей. И, по наблюдениям священника, молодежи в церквях не так много. Но он уверен, что все этапы цикличны.
СВО и церковь
По утверждению представителя православия, все должно происходить по доброй воле, которую даровал сам Бог. Но он стучится в сердце каждого человека в виде обстоятельств, ситуации, голоса совести.
- На фоне СВО, казалось бы, храмы должны наполниться людьми: женами, матерями, сестрами бойцов. Но, к сожалению, такого не происходит. Людям свойственно забывать Бога, когда разрешается беда и жизнь входит в привычное русло. А когда происходит что-то скорбное, вспоминают. Люди неправильно воспринимают веру. Думая, что Бог в душе, и как хочу, так и верю. Но Бога в душе нет. Как и веры без дела, без понуждения себя к добрым делам… Вера может сформироваться только в церкви, поэтому нужно понуждать себя ходить в церковь, а не от случая к случаю, - уверен иерей Константин.
К сказанным словам он привел аналогию с получением водительских прав. Что просто веря, воображая и фантазируя себя классным водителем, изучив всю теорию, нельзя научиться водить машину. Необходим опытный инструктор, который научит.
Про тенденции
- Сейчас набирает популярность тенденция к возвращению к истокам, к якобы истинной вере до принятия на Руси христианства. Но если внимательно изучить историю, то такого не было, это выдумки, которые начались еще в 19 веке и постепенно пропагандировались. Венки, прыгание через костер, свободный образ жизни и прочие внешние атрибуты. По сути, это неоязычество, которое искусственно поднимается, чтобы притеснить церковь, - говорит священник. - За всем этим стоит дьявольский план, а люди по наивности этого не понимают. У них нравственность иного рода, не христианская. Но человеку, живущему в грехе, хочется свой грех оправдать, не считать себя плохим, злым. И очень удобно в рамках подобного культа обелить себя, прикрыться. Утверждая, что наши предки так верили и жили, так и мы будем.
Сейчас идет культ физической силы, боев без правил, воинственности, что само по себе неплохо - ведь мужчина должен уметь постоять за себя и защитить то, что ему дорого. Но языческие культы просто подхватывают эти веяния и подминают под себя, что потом выливается в националистические движения, уверен христианин. По сути, это формирование ненависти, жестокости, нелюбовь к другому человеку, неприязнь.
Неважно, чем человек занимается, служит ли священником или играет в музыкальной группе. Главное - делать свою работу с любовью и иметь одну большую идею, которая объединяет, скрепляет и мотивирует на дальнейшее движение. А любовь к ближним, к окружению, к миру – это основа любой духовности, и неважно, к какой религиозной системе человек относится.
Фото: предоставлено героем статьи
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