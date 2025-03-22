Из панка - в священники

Никогда не знаешь, куда может свернуть дорога жизни. Вроде есть вектор направления, но у провидения могут быть совершенно другие планы. «Пути Господни неисповедимы», - так обычно говорят люди верующие и не очень. Мы поговорили со священнослужителем о том, почему он решил связать свою жизнь с православием в столь молодом возрасте и что помогает ему не сходить с выбранного пути.Иерей Константин Языков - настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в п. Заиграево. В свои 35 лет он главный представитель православной церкви по всему Заиграевскому району. Кстати, по внешнему виду, когда иерей не в рясе, невозможно догадаться, что Константин - священник, разве что по бороде, хотя ее сейчас носят многие современные мужчины. Статный, со вкусом и опрятно одетый, в общении очень интеллигентный и разносторонний, еще бы в руки чашку с латте - и готовый образ современного молодого человека. Иерей Константин - представитель священнослужителя нынешнего поколения. Наверное, когда такие люди ведут свои социальные сети, то им проще найти подход к молодежи и к тому возрастному поколению, кто держит руку на пульсе жизни и не оторван от реальности.Константин родился и вырос в Улан-Удэ в обычной семье. Окончил 47-ю школу, что находится в 46 квартале. Ближе к старшим классам начал увлекаться рок-музыкой и со своим другом даже организовал свою группу. Писали песни, пытались записываться, вращались в неформальных кругах со всеми вытекающими последствиями в виде алкоголя, носили ирокезы, разбивали окна в подъездах, воровали на рынке всякую мелочь.- На фоне увлечения музыкой я хотел поступать после школы в музыкальный колледж на ударное отделение, чтобы стать барабанщиком. Но по настоянию родителей поступил в юридический колледж, затем в университет. После окончания вуза понял, что не хочу связывать свою жизнь с юриспруденцией. Не знал, что делать дальше. Восхищался людьми, которые с детства понимали, кем хотят быть, и целенаправленно шли к этому, а у меня такого не было, - рассказывает священнослужитель.Ведь действительно были времена, когда юридические и экономические факультеты считались престижными и родители всеми правдами и неправдами толкали туда своих чад. Наивно веря, что, окончив их, любимые дети обеспечат себе безбедную жизнь. А в итоге получили целое поколение юристов и экономистов, сбитых с толку и не знающих, куда им приткнуться.- Примерно в 18 - 19 лет у меня начался период поиска духовного пути. На этом фоне я попал в протестантскую церковь, побыл в этой общине примерно полгода. Но понял, что не мое - для себя я не нашел там истины, Бога, церкви. По этой причине ушел оттуда, но продолжаю поддерживать связь с ребятами. И стал чаще ходить в православную церковь, молиться и просить у Бога меня направить, - продолжает священнослужитель.Хотя отец Константин из не особо верующей семьи, но родители научили его молиться, и сомнений, что Бог есть, никогда не возникало. Твердое убеждение, что Бог слышит, любит и отвечает на молитвы, было в сердце у Константина еще с детства.- Я даже молился в подростковом возрасте, когда шел домой подвыпивший, чтобы родители не учуяли запах спиртного, - вспоминает о давних курьезах настоятель храма. - Кстати, ни разу не был пойман, что еще больше усилило веру в Бога.В детстве он мечтал стать крутым бизнесменом, потому что этот период времени пришелся на лихие 90-е, когда пришлось жить в стесненных условиях, порой не хватало денег на еду, одежду и прочие потребности. А сейчас он мечтает, чтобы его проповедь помогла человеку стать лучше, преодолеть препятствия и условности материального мира, прийти к духовности.Несмотря на то, что его семья хотела видеть в нем успешного юриста, к его выбору, со слов иерея Константина, все отнеслись спокойно, никто не отговаривал, полностью приняли и поддержали. Это был абсолютно добровольный выбор, не продиктованный какими-то трудными обстоятельствами или под влиянием внешнего давления, то есть «пошел по сердцу».- Помню отчетливо, когда я пришел в православную церковь после протестантской, то почувствовал, что пришел домой. Возникло чувство единения с Богом, когда присутствуешь на службе, а как будто стоишь на небе, а не на земле. Я окончательно утвердился, что хочу служить Богу, церкви и людям, - рассказал о своем решении священнослужитель.Иерей Константин начал посещать молодежный клуб при церкви, где познакомился с будущей супругой. Позже он возглавлял этот клуб на протяжении нескольких лет.- Когда начал посещать церковь, то испытывал острую потребность в общении. Меня окружали неформалы, протестанты, но не было рядом тех, кто разделял бы мои ценности. Молодежный клуб закрыл этот пробел. Постепенно я оставил прежний круг общения. Для себя решил, что если продолжу прежние отношения, то это равнозначно предательству моих нынешних истинных ценностей, - рассказывает о своем духовном продвижении иерей. - Позже я стал пономарем (помощник священнослужителя. - Прим. ред.). А через две недели после свадьбы стал дьяконом — это первая степень священства, параллельно исполняя обязанности секретаря-референта владыки Савватия, который на тот момент был главой епархии. После 13 месяцев меня рукоположили в священники и перевели Троицкий храм, где я прослужил почти девять лет. За это время окончил духовную семинарию в г. Хабаровске. После меня перевели в Заиграевский район настоятелем храма.Со слов иерея Константина, он четко понимал, что супругу нужно брать такую, которая будет разделять его ценности. Если нет единства в вере, как в самом важном аспекте жизни, то никакого семейного счастья быть не может, считает Языков.Служа в Троицком храме, Константин познакомился со своим родственником Германом Языковым, бывшим замминистра МВД Бурятии, они с супругой были прихожанами.- Герман Корнилович, уже находясь на пенсии, составил генеалогическое древо рода. Где выяснилось, что в роду священниками были хоринские буряты. То есть было три поколения священников, - делится фактом из истории своего рода отец Константин.Поэтому Константин предполагает, что предки молились о продолжении священнического дела.У священнослужителя двое детей: дочь и сын. И на вопрос, хотел бы, чтобы дети пошли по его стопам, Константин очень мудро отвечает, что, конечно, хотел бы, но настаивать и навязывать не станет. Ему будет куда приятнее, чтобы они самостоятельно нашли свой путь и реализовались, даже если это будет далекая от церкви деятельность. Заниматься нелюбимым делом — это хуже всего. Так как он, например, пришел добровольно и очень любит свою деятельность.- Так как я вырос без отца, то всегда думал, что для своих-то детей буду лучшим отцом. Но на деле это оказалось совсем не просто. Сейчас мне кажется, что мог бы быть лучше, не всегда уделяю достаточно времени, не удается проявить любовь в той мере, в какой хотелось бы. Многие говорят, что на первом ребенке учатся, чтобы потом не допускать ошибок на остальных, но у нас дети - погодки, - прокомментировал свое отцовство отец Константин.По утверждению священника, если вдруг дети выберут другую веру, чего ему совсем не хотелось бы, то любить от этого он их не перестанет. Дети есть дети, и он будет за них молиться, чтобы они вернулись в лоно церкви, ответил служитель православия.Сейчас молодежь немного негативно относится к церкви даже не имея опыта - чувствуется закваска советского воспитания их родителей. И, по наблюдениям священника, молодежи в церквях не так много. Но он уверен, что все этапы цикличны.По утверждению представителя православия, все должно происходить по доброй воле, которую даровал сам Бог. Но он стучится в сердце каждого человека в виде обстоятельств, ситуации, голоса совести.- На фоне СВО, казалось бы, храмы должны наполниться людьми: женами, матерями, сестрами бойцов. Но, к сожалению, такого не происходит. Людям свойственно забывать Бога, когда разрешается беда и жизнь входит в привычное русло. А когда происходит что-то скорбное, вспоминают. Люди неправильно воспринимают веру. Думая, что Бог в душе, и как хочу, так и верю. Но Бога в душе нет. Как и веры без дела, без понуждения себя к добрым делам… Вера может сформироваться только в церкви, поэтому нужно понуждать себя ходить в церковь, а не от случая к случаю, - уверен иерей Константин.К сказанным словам он привел аналогию с получением водительских прав. Что просто веря, воображая и фантазируя себя классным водителем, изучив всю теорию, нельзя научиться водить машину. Необходим опытный инструктор, который научит.- Сейчас набирает популярность тенденция к возвращению к истокам, к якобы истинной вере до принятия на Руси христианства. Но если внимательно изучить историю, то такого не было, это выдумки, которые начались еще в 19 веке и постепенно пропагандировались. Венки, прыгание через костер, свободный образ жизни и прочие внешние атрибуты. По сути, это неоязычество, которое искусственно поднимается, чтобы притеснить церковь, - говорит священник. - За всем этим стоит дьявольский план, а люди по наивности этого не понимают. У них нравственность иного рода, не христианская. Но человеку, живущему в грехе, хочется свой грех оправдать, не считать себя плохим, злым. И очень удобно в рамках подобного культа обелить себя, прикрыться. Утверждая, что наши предки так верили и жили, так и мы будем.Сейчас идет культ физической силы, боев без правил, воинственности, что само по себе неплохо - ведь мужчина должен уметь постоять за себя и защитить то, что ему дорого. Но языческие культы просто подхватывают эти веяния и подминают под себя, что потом выливается в националистические движения, уверен христианин. По сути, это формирование ненависти, жестокости, нелюбовь к другому человеку, неприязнь.Неважно, чем человек занимается, служит ли священником или играет в музыкальной группе. Главное - делать свою работу с любовью и иметь одну большую идею, которая объединяет, скрепляет и мотивирует на дальнейшее движение. А любовь к ближним, к окружению, к миру – это основа любой духовности, и неважно, к какой религиозной системе человек относится.Фото: предоставлено героем статьи