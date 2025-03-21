Тарбагатайский район проверили перед началом пожароопасного сезона. В Бурятии проходят смотры готовности к сезону лесных пожаров. Положительную оценку уже получили Кижингинский и Прибайкальский районы.

- Сегодня проверили готовность Тарбагатайского района. Лесной фонд в нём занимает более двухсот тысяч гектар. В прошлом году там было зарегистрировано 6 лесных пожаров. Оперативность тушения составила 100%, это отличный показатель, но нужно не снижать темп и пройти новый сезон с лучшими результатами. Наша задача - предотвратить возникновения очагов и не допустить перехода огня на населенные пункты. Специализированные службы готовы к борьбе со стихией, - рассказал Сергей Борошноев, руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства.

В район работает Заудинское лесничество и Заудинский лесхоз, организована одна лесопожарная станция, которая оснащена необходимой спецтехникой.

Напоминаем, что о любом задымлении или возгорании в лесном массиве необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.

Фото: РАЛХ