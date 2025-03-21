Жительница Бурятии обманула соцзащиту на 350 тысяч

Многодетная мама из Бурятии узнала о том, что может получить от государства 350 тысяч на свой бизнес. Женщина написала бизнес-план, защитила его и получила выплату на открытие ателье. Однако вместо открытия ателье горожанка потратила деньги на текущие расходы. Разоблачил мошенницу отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Улан-Удэ.

Как рассказала в суде 40-летняя улан-удэнка, в ноябре 2023 года она узнала, что можно получить 350 000 рублей от Управления социальной защиты населения в рамках социального контракта на осуществление предпринимательской деятельности.

Она заинтересовалась этой темой, решила составить бизнес-план и в дальнейшем предоставить его в соцзащиту, чтобы получить 350 000 рублей и потратить деньги на свои личные нужды.

Женщина подпадала под категорию граждан, которые могут получить выплату по соцконтракту – многодетная мать нигде не работала и была малоимущей. В соцзащите ей объяснили, какие документы нужно предоставить для получения выплаты по соцконтракту.

Бизнес-план по открытию ателье женщина написала с помощью интернета. Вместе с бизнес-планом она предоставила свое свидетельство об имеющемся образовании закройщика. Далее ей назначили дату защиты проекта посредством программы «Zoom».

Улан-удэнка защитила бизнес-план и получила субсидию. Согласно условиям контракта, она должна была ежемесячно предоставлять отчет о проделанной работе. После заключения контракта она самостоятельно составила фиктивный договор об аренде помещения-офиса в торговом центре, а в качестве арендодателя указала свою мать.

«Также она должна была отчитаться о том, какое оборудование для своего дела приобрела на эти деньги. С целью сокрытия преступления она самостоятельно, посредством интернета, составила фиктивные договоры о покупках оборудования. Часть бланков она взяла у своей сестры, при этом не ставила ее в известность, с какой целью просит у нее бланки. Кроме того, самостоятельно, посредством интернета, составила квитанции о ежемесячной оплате аренды помещения. Таким образом, путем предоставления фиктивных чеков, она предоставила отчет о расходовании выделенных денежных средств в полном размере, хотя на самом деле осуществлением индивидуальной предпринимательской деятельности не занималась и заниматься не собиралась, деньги потратила в личных целях», - следует из материалов дела.

Кроме того, по условиям контракта, она отчитывалась в налоговой инспекции, куда через приложение «Мой налог», она предоставляла сведения о якобы проделанной работе.

Внешне все ее документы были в порядке. Помимо этого, женщина предоставляла справки о доходах, согласно которым ее доход после получения субсидии увеличился.

«Полученные деньги она полностью потратила на личные нужды, совершала текущие затраты, связанные с обеспечением себя и своей семьи, ничего значительного на данные денежные средства не приобретала», - уточняется в деле.

Разоблачил фиктивную предпринимательницу отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Улан-Удэ в ходе проверки.

Октябрьский районный суд постановил признать горожанку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.





Фото: "Номер один"