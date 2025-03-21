Общество 21.03.2025 в 16:00

Жительница Бурятии обманула соцзащиту на 350 тысяч

Женщина получила деньги на открытие своего дела, но истратила их на текущие расходы

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Жительница Бурятии обманула соцзащиту на 350 тысяч

Многодетная мама из Бурятии узнала о том, что может получить от государства 350 тысяч на свой бизнес. Женщина написала бизнес-план, защитила его и получила выплату на открытие ателье. Однако вместо открытия ателье горожанка потратила деньги на текущие расходы. Разоблачил мошенницу отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Улан-Удэ.

Как рассказала в суде 40-летняя улан-удэнка, в ноябре 2023 года она узнала, что можно получить 350 000 рублей от Управления социальной защиты населения в рамках социального контракта на осуществление предпринимательской деятельности.

Она заинтересовалась этой темой, решила составить бизнес-план и в дальнейшем предоставить его в соцзащиту, чтобы получить 350 000 рублей и потратить деньги на свои личные нужды.

Женщина подпадала под категорию граждан, которые могут получить выплату по соцконтракту – многодетная мать нигде не работала и была малоимущей. В соцзащите ей объяснили, какие документы нужно предоставить для получения выплаты по соцконтракту.

Бизнес-план по открытию ателье женщина написала с помощью интернета. Вместе с бизнес-планом она предоставила свое свидетельство об имеющемся образовании закройщика. Далее ей назначили дату защиты проекта посредством программы «Zoom».

Улан-удэнка защитила бизнес-план и получила субсидию. Согласно условиям контракта, она должна была ежемесячно предоставлять отчет о проделанной работе. После заключения контракта она самостоятельно составила фиктивный договор об аренде помещения-офиса в торговом центре, а в качестве арендодателя указала свою мать.

«Также она должна была отчитаться о том, какое оборудование для своего дела приобрела на эти деньги. С целью сокрытия преступления она самостоятельно, посредством интернета, составила фиктивные договоры о покупках оборудования. Часть бланков она взяла у своей сестры, при этом не ставила ее в известность, с какой целью просит у нее бланки. Кроме того, самостоятельно, посредством интернета, составила квитанции о ежемесячной оплате аренды помещения. Таким образом, путем предоставления фиктивных чеков, она предоставила отчет о расходовании выделенных денежных средств в полном размере, хотя на самом деле осуществлением индивидуальной предпринимательской деятельности не занималась и заниматься не собиралась, деньги потратила в личных целях», - следует из материалов дела.

Кроме того, по условиям контракта, она отчитывалась в налоговой инспекции, куда через приложение «Мой налог», она предоставляла сведения о якобы проделанной работе.

Внешне все ее документы были в порядке. Помимо этого, женщина предоставляла справки о доходах, согласно которым ее доход после получения субсидии увеличился.

«Полученные деньги она полностью потратила на личные нужды, совершала текущие затраты, связанные с обеспечением себя и своей семьи, ничего значительного на данные денежные средства не приобретала», - уточняется в деле.

Разоблачил фиктивную предпринимательницу отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Улан-Удэ в ходе проверки.

Октябрьский районный суд постановил признать горожанку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.


Фото: "Номер один"

Теги
соцзащита соцконтракт деньги ателье

Все новости

Жительница Бурятии обманула соцзащиту на 350 тысяч
21.03.2025 в 16:00
В трех населенных пунктах Бурятии впервые запущены отечественные базовые станции на сети МТС
21.03.2025 в 15:58
«Ростелеком» расскажет о цифровизации транспортного комплекса Бурятии на конференции «ИТС регионам» в Улан-Удэ
21.03.2025 в 15:52
В Улан-Удэ к празднику Победы приведут в порядок памятники
21.03.2025 в 15:43
Житель Бурятии лишился свободы и «Волги»
21.03.2025 в 14:57
Тарбагатайский район проверили перед началом пожароопасного сезона
21.03.2025 в 14:39
На Бурятию надвигаются дождь и мокрый снег
21.03.2025 в 14:35
На территории Тункинского нацпарка выжигают сухую траву
21.03.2025 в 14:28
Была отличницей, но влюбилась в тату-мастера
21.03.2025 в 14:06
Монголии некуда девать уголь
21.03.2025 в 13:45
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 марта

Читайте также
В Улан-Удэ к празднику Победы приведут в порядок памятники
Работы начнутся уже на следующей неделе
21.03.2025 в 15:43
Тарбагатайский район проверили перед началом пожароопасного сезона
В Бурятии проходят смотры готовности к сезону лесных пожаров
21.03.2025 в 14:39
На Бурятию надвигаются дождь и мокрый снег
Об ухудшении погоды предупредили местные синоптики
21.03.2025 в 14:35
На территории Тункинского нацпарка выжигают сухую траву
Убирая сухую траву и другие горючие материалы, сотрудники снижают риск возникновения возгораний
21.03.2025 в 14:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru