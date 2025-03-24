Александр Бадиев - человек, опередивший время

Александр Бадиев - личность, оставившая заметный след в истории Бурятии. Его жизнь и трудовая деятельность неразрывно связаны с важнейшими событиями XX века, включая Великую Отечественную войну, где в ожесточенных боях закалился его характер. Он был представителем великого поколения, один из немногих руководителей республики, кто воевал на фронтах Великой Отечественной, поднимал из руин страну, переживал за ее будущее в перестроечное время. Сегодня Александру Бадиеву исполнилось бы 100 лет.

Родившись в годы, когда страна только начинала восстанавливать свои силы после революционных потрясений, Бадиев с ранних лет впитал трудолюбие, чувство долга и справедливости. Его участие в войне стало не только испытанием на прочность, но и важной вехой на пути к становлению как личности и как политика.

Смелый и отважный солдат войны вобрал в себя дух служения народу и государству. Бессменный секретарь Бурятского обкома КПСС по идеологии Бадиев стал символом тех славных перемен, которые происходили в стране и республике в послевоенные годы. Он активно занимался формированием культурной и социальной политики, направленной на укрепление единства многонационального народа республики. Не случайно с его именем связывают расцвет культуры Бурятии, в развитие которой он внес весомый вклад, большое внимание уделял поддержке ее талантливых деятелей. Неоценимы его усилия по сохранению традиций бурятского народа, укреплению системы образования и воспитания. По воспоминаниям современников, Александр Алексеевич был человеком с государственным взглядом на жизнь, у него было ясное и цельное видение будущего республики, ее культуры, искусства и образования.



Скорее на фронт

Когда началась война в 1941 году, Шурке, как по-простому звали его родные, было шестнадцать. Как все подростки военных лет он мечтал попасть на фронт, тем более, что его старшие братья - Степан и Григорий уже воевали. Один сражался на Западном фронте, другой служил на востоке.

- В 1942 году за банку сметаны приписал себе год, получил в военкомате направление и с другом уехал поступать в Свердловское танковое училище, - рассказывает дочь Тамара Бадиева.

Полковник, директор училища внимательно оглядел ребят. Опытный глаз сразу увидел их юный возраст: «Училище наше - командное, приезжайте поступать через год, когда школу закончите. Война требует грамотных специалистов». Александр пытался возразить, мол, дескать скоро война закончится. Но бывалый фронтовик, положив руки на худенькие плечи подростка, глядя сверху вниз, печально возразил: «К сожалению, на ваш век войны хватит». Пригрев и накормив несостоявшихся курсантов, директор выдал им проездные обратно домой.

Возвращение в село Нукуты было безрадостным, семье жилось тяжело - мать расхворалась, еды не хватало. Тогда вместо учебы в 10-м классе Александр пошел работать учителем в начальную школу. Вскоре мать, Пелагея Табитуевна, к которой он был сильно привязан, слегла. Ее не стало в феврале 1943 года. Едва проводив маму в последний путь, Александр ушел на фронт… А в памяти и душе солдата навсегда запечатлелась трогательная прощальная встреча с отцом и младшим братом на перроне маленькой станции Залари.

- Стояла холодная весна 1943 года. Пройдя курс молодого бойца под Иркутском, отец вместе с другими новобранцами, направлялся на фронт. На станции Залари состав остановился всего на несколько минут, и вдруг на перроне он увидел отца - Алексея Павловича и младшего брата Арсения, - о воспоминаниях отца рассказала дочь Тамара. - Узнав, что военный эшелон, в котором будет следовать Александр, пройдет через Залари, дед сложил в котомку съестное, табак, и отправился на станцию. Три ночи они караулили эшелон, подбегая к каждому прибывавшему в поисках сына.

Прошли годы, но образ родных - изможденное лицо отца, исхудалую его фигуру, прихрамывая идущего по перрону, и бегущего за эшелоном щуплого недокормленного брата в истрепанной одежонке, навсегда врезалась в память, и больно терзала сердце Александра Бадиева.

Слава и Звезда сапера-десантника

Как и многие фронтовики, о войне Александр Алексеевич Бадиев не любил рассказывать, но о его подвигах свидетельствовали боевые награды - ордена Славы и Красной Звезды, гвардейский значок и многочисленные медали. Сапером-десантником он прошел горнило Великой Отечественной - участвовал в освобождении от фашистских захватчиков Украины, Белоруссии, Венгрии, Чехословакии, Австрии. Был дважды ранен.

Из письма Бадиева, написанного в 1944 году: «…Можете поздравить с моими первыми прыжками с парашютом. Три дня тому назад я совершил свой третий прыжок с самолета... Да, замечательное чувство и ощущение, когда раскрывается шелковый купол парашюта, и ты плавно приближаешься к земле. Просто хочется петь и кричать. Хотя и теряем до двух килограммов весу после каждого прыжка, но это, при нашем питании, можно пополнить за день… В скором полетим громить фашистских людоедов...».

Не имея права на ошибку, сапер Александр Бадиев с ювелирной точностью обезвреживал вражеские мины. Из представлений на орден: «В ночь с 22 на 23 марта 1945 г., находясь в боевых порядках 3 батальона 322 гсп, гв. ефрейтор Бадиев под сильным минометно-пулеметным огнем противника проделал 4 прохода в проволочной сети, усиленной спиралью Бруно, чем обеспечил успешное преодоление препятствия стрелками 3 батальона. После выполнения своего задания вместе со стрелками поднялся в атаку на траншеи пр-ка».

Выполняя боевые задачи, Александр Бадиев совершил 36 прыжков с парашютом. Природная смекалка, мужество и отвага помогали саперу выжить, и бить врага.

«Полтора года на передовой, не в окопах, а именно на передовой, - рассказывал как-то о саперах Бадиев журналисту «Правды Бурятия». - Перед наступлением войск сначала идут саперы, связисты и разведчики. Самой тяжелой и смертельно опасной была по существу работа сапера, работа с завалами, заминированными ловушками под прицелом вражеских снайперов-охотников, под бомбежкой и артобстрелом. По статистике, наименьшие потери несли разведчики, догадываешься почему?»

Степенность, грамотность, выдержка и смелость отличали сибиряка-десантника. В роте его считали удачливым, хотя в конце войны в Австрии не избежал он осколочного ранения, и чудом остался жив.

В марте 1945 года в составе 103 гвардейской стрелковой дивизии солдат Бадиев участвовал в ожесточенных боях в районе озера Балатон, где гитлеровцы бросили 11 танковых дивизий и отборные части. Чудовищное сражение, отчаянная попытка немцев взять реванш, войдет в учебники истории, но в памяти Александра останется равнинное поле, усеянное погибшими солдатами. «Как мы с Сашкой остались живы, не знаю… Смерть нас преследовала на каждом шагу», - напишет в своих воспоминаниях его фронтовой друг.

После успешной спецоперации наградной на второй Орден Славы на имя Александра Бадиева был уже заполнен, но предстояло наступление. «Вдруг документ не дойдет до командира корпуса, да и будет ли жив награждаемый?», - переживал комдив, заполняя наградной. Однако у него было право наградить героя орденом Красной Звезды прямо на месте, так он и поступил. Если бы не это обстоятельство наш земляк был бы награжден двумя орденами Славы, на которые Бадиев имел полное право.

В 1975 году полученные раны стали воспаляться, начали беспокоить оставшиеся вдоль спины осколки. Врач дотронулся до больного места, кожа лопнула и что-то черное стало выходить наружу. «Не пугайтесь, это земля австрийская сыпется», - ответил фронтовик, решив непременно поклониться погибшим однополчанам. Через несколько лет ему такой случай выпал. Австрия стала для Бадиева первой зарубежной поездкой. В городе Глогниц, где шли ожесточенные бои, погибло немало советских солдат. Он попросил посла отвезти на могилы его фронтовых друзей, чтобы поклониться их праху… Больше австрийская земля не сыпалась из затянувшихся ран, но боль войны оставалась в памяти сапера-десантника.

Через много лет его младшая дочь Ирина с супругом Валерием Петровым по завету отца вновь побывает на могилах погибших советских воинов в Глогнице и возложит цветы каждому солдату.

Аккордеон для Шурки

Алексей Павлович с волнением ждал трех сыновей с фронта. Редкостью было, когда все возвращались невредимыми. Хранители рода уберегли сыновей Бадиева. Отец, сильно переживавший за Шурку, частенько говаривал, «что ничего не пожалеет, чтобы он вернулся живым», вспоминала старшая сестра Александра Бадиева Надежда. А когда осенью 1946 года Шура возмужавший и крепкий, со сверкающими орденами на груди вернулся в родные Нукуты, отец сдержал слово.

От природы Шура был наделен тонким музыкальным слухом, и тут он с завистью стал поглядывать на трофейный аккордеон, что привез сосед-фронтовик. Заметив это, отец обменял свою единственную корову-кормилицу на музыкальный инструмент для сына. По привычке корова каждый раз приходила и мычала у двора старых хозяев, на что братья подшучивали: «Глянь, Шурка, твой аккордеон пришел». Александр смущался, ведь для полного расчета ему пришлось еще полгода носить соседу деньги из своей небольшой учительской зарплаты.

В 1947 году Александр Бадиев поступил в Свердловский юридический институт. Учеба давалась ему легко. Подарок семьи - именитый аккордеон он взял с собой и по вечерам учил нотную грамоту. А вскоре стал великолепно играть, импровизировать, и без него не обходилась ни одна студенческая вечеринка иль праздник.

Институт Александр окончил с отличием и получил направление в Бурятию, где через месяц его назначили прокурором Селенгинского района. Однажды в гостях у друзей в поселке Шахты (Гусиноозерск) он познакомился со своей будущей женой красавицей Павлиной Сергеевной. Молодой прокурор в белом кителе, виртуозно игравший на аккордеоне, легко обаял учителя истории, выпускницу Иркутского госуниверситета. Они поженились, родили трех дочерей, которых Александр Алексеевич бесконечно любил и баловал.

Этапы большого пути

Работал Александр Бадиев и в прокуратуре Баргузинского района. Через одиннадцать лет, подкованного в правоведении специалиста-фронтовика, выдвинули на руководящую советско-партийную работу. Он стал председателем исполкома Баргузинского аймачного Совета депутатов трудящихся. Так началось становление большого государственного деятеля.

Хозяйственная жилка, организаторские способности, умение работать с кадрами сполна проявились и в Джидинском районе, куда Бадиева направили курировать колхозно-совхозное управление. Объездив все стоянки и животноводческие фермы, он быстро вникнул в положение дел, и с ходу включился в работу. Джидинский район был самым крупным в республике по производству животноводческой продукции. Партия поставила задачу увеличить вдвое производство сельхозпродукции и молодой руководитель с задачей справился.

Вскоре Александра Алексеевича назначили первым секретарем Джидинского райкома партии. Под его руководством район увеличил посевные площади, существенно повысил культуру земледелия. В 1967 году хлеборобы Джиды впервые обошли в социалистическом соревновании мухоршибирцев. За высокие урожаи бригадиру Евлампию Бутакову присвоили звание Героя Социалистического Труда. Пришла слава и в совхоз «Боргойский» с его доблестными овцеводами - героем Балдан-Нимой Гомбожаповым, спасшим элитную маточную отару от наводнения, за что он был награжден Орденом Трудового Красного Знамени, и другими именитыми чабанами - «сотниками».

Требовательный и всегда справедливый Александр Алексеевич дружил с простыми тружениками села, непринужденно общался с чабанами, механизаторами, доярками, пользовался у них большим авторитетом и уважением. «Первый человек района», арат по происхождению знал толк в лошадях, и частенько давал дельные советы животноводам. Создание государственной конюшни стало еще одним детищем Бадиева.

Секретарь райкома применял прогрессивные методы хозяйствования, умело подбирал молодые перспективные кадры, воспитывал в них будущих руководителей. Дондок Цыбикжапов, Перфил Тарабукин, Сандок Жаргалов, Владимир Шабанов, Степан Филиппов, Альберт Аржанович, Александр Потепалов, Владимир Иванов - все они ученики талантливого и мудрого руководителя, взрастившего немало ярких имен, на которых будет равняться республика.

Человек слова и дела

Важным этапом политической карьеры Александра Бадиева можно назвать избрание его в 1968 году секретарем Бурятского обкома КПСС по идеологии. Третий человек республики, курировавший отделы пропаганды, науки и учебных заведений, культуры и административных органов, нередко вмешивался и в вопросы экономики.

Мало кто знает, что именно его жесткая позиция против строительства под Улан-Удэ апатитового завода, уберегла жителей столицы и озеро Байкал от возможных экологических проблем. В том, что вскоре после строительства Гусиноозерской ГРЭС, началось строительство Улан-Удэнской ТЭЦ-2 - есть значимый вклад третьего секретаря обкома Бадиева, видевшего перспективы столицы далеко наперед.

Закаленный войной, набравший опыт партийно-хозяйственной работы Александр Алексеевич проработал в должности «главного идеолога республики» 16 лет! Эти годы стали знаковыми для региона, самым продуктивным и интересным временем расцвета культуры Бурятии.

Высокообразованный, наделенный от природы многими талантами Александр Алексеевич хорошо разбирался в искусстве, музыке и литературе, знал, как поднять культуру республики. Под его руководством началось активное строительство новых школ, техникумов, училищ. Почти все районные и многие сельские дома культуры получили новые здания. Особое внимание он уделял музыкальным школам, их количество заметно увеличилось в сельской местности.

Бережно относился секретарь обкома к творческой интеллигенции, давал стимул для раскрытия таланта художникам, писателям, артистам, композиторам. К каждому умел подобрать «ключик». Благодаря его стараниям 8 деятелей культуры республики получили высокое звание «Народный артист СССР». Непосредственное участие принимал Александр Алексеевич в проектировании и строительстве Бурятского драматического театра. Благодаря его личной настойчивости в 1977 году театру было присвоено звание «академического». Через два года столь высокий статус получил и оперный театр. Бадиев был идейным вдохновителем блистательного проведения в 1979 году «Дней бурятской культуры в Москве», успешных гастролей наших театров по городам Советского Союза.

А.А.Бадиев ратовал за сохранение бурятской культуры, традиций и родного языка. В начале 1970-х годов он выступил против сокращения преподавания бурятского языка в школах республики. Архивные документы свидетельствуют, что документ о сокращении бурятского языка в школах был подписан без его ведома…

При всей увлеченности идеологической работой, Александр Бадиев решал вопросы экономического развития республики: знал проблемы промышленности, колхозов и совхозов, всегда был в курсе строительной отрасли. Всего сделанного в те годы Бадиевым не перечислить, но, по словам его современников, «главный идеолог республики был человеком слова и дела». Нередко у него дома гостили чабаны из Джиды, простые колхозники, а телефон третьего секретаря был доступен для простого народа - к нему шли за справедливостью и помощью.

В 1984 году Александр Алексеевич Бадиев был избран Председателем Президиума Верховного Совета Бурятской АССР. Спустя некоторое время он становится народным депутатом Верховного Совета РСФСР, и одним из заместителей Президиума Верховного Совета РСФСР. На самом высоком уровне он продолжал заниматься делами республики, укрепляя авторитет родной Бурятии.

В 1987 году Александр Алексеевич, в возрасте 62 лет ушел на пенсию, наконец, получив время для любимых занятий. Он был заядлым охотником, любил чеканку и резьбу по дереву. В нем проснулся и писательский дар, его рассказы были опубликованы в журнале «Байкал». Александра Бадиева окружали внуки, с которыми он любил гулять по лесу, воспитывал, учил их как не потеряться в тайге и в жизни.

Солдат войны болезненно переживал развал СССР, не соглашался с «неореформаторами» страны и до последнего верил, что народ разберется в происходящем и вновь выведет страну на дорогу возрождения. Будущим поколениям Александр Алексеевич Бадиев посвятил ряд публицистических статей с фотографиями тех советских времен, которые бережно хранятся в архивах.

Александр Алексеевич Бадиев много доброго и значимого сделал для республики, он жил, опережая время, устремляя свой взор в будущее. Однако его потенциал, его знания и умения не были использованы в полной мере, какой возможно было бы, отмечают историки, оценивая труды Бадиева. Какова же была бы жизнь в нашей республике и стране будь тогда на переломе эпох у руля государства побольше таких «Бадиевых»? Сегодня события наших дней вновь выдвигают героев времени - смелых и отважных бойцов СВО, готовых служить Отечеству и народу верно и честно, как солдат Великой Отечественной Александр Бадиев.



Фото: Народный Хурал Республики Бурятия