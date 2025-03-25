В Бурятии прошли тренировки лесного спецназа

В Бурятии завершился этап десантных тренировок сотрудников парашютно-десантной пожарной службы Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Подобная подготовка специалистов к предстоящему пожароопасному сезону поможет не допустить ошибок во время тушения лесных пожаров.

- Все 170 сотрудников успешно выполнили спуски с вышки-тренажёра и вертолёта. Каждому предстояло сделать по пять спусков с разной высоты – от 10 до 40 метров. Десантники-пожарные уже вернулись в свои авиаотделения, а парашютисты готовятся к предстоящим прыжкам с парашютом, - отметил заместитель руководителя по лётно-производственной службе Алексей Петров.

40 парашютистов-пожарных выполнят по 12 тренировочных прыжков с парашютной системой «Лесник-3». Тем самым специалисты отточат навыки управления парашютом и точного приземления в заданное место.

Парашютно-десантная пожарная служба является своеобразным лесным спецназом, который тушат лесные пожары в самых удаленных местах республики, работает при резких перепадах высот и на крутых склонах, - добавили в пресс-службе Забайкальской базы авиационной охраны лесов.

Фото: Забайкальская база авиационной охраны лесов