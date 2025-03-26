На 40 млн рублей в Бурятии закупили новых беспилотников

В Бурятии для тушения лесных пожаров закупили 27 беспилотных летательных аппаратов. На эти цели из федерального бюджета было выделено 40 млн рублей.

- БПЛА эффективны в обнаружении и обследовании возгораний. С воздуха можно будет оценить обстановку, распределить людей и технику по периметру пожара, - поясняют в отделе охраны, защиты лесов.

Лесхозы Бурятии уже оснащены 29 беспилотниками, их активно используют в работе. Новые аппараты отправятся в районы республики для помощи в борьбе с огненной стихией.

- Современной техникой нужно уметь управлять, поэтому 49 сотрудников Республиканского агентства лесного хозяйства прошли обучение в центре «Воин». Курсы были направлены на повышение квалификации лесников, внедрения новых технологий в свою деятельность, управление квадрокоптерами и расшифровке снимков, которые позволят быстро и точно разведать местность, - добавили в РАЛХ.

Фото: loon.site