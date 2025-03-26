В Бурятии размещение рекламы в соцсетях обложат штрафами

Государственная Дума РФ приняла закон, запрещающий рекламу на сайтах и платформах экстремистских и нежелательных организаций, таких как Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Соответствующие поправки в законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе» были одобрены во втором и третьем чтениях.«Этим решением мы защищаем интересы нашей страны и граждан, перекрываем один из источников дохода для владельцев запрещенных информационных ресурсов», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Закон запрещает размещение рекламы на ресурсах организаций, признанных нежелательными в России, а также на платформах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством. Аналогичные ограничения уже действуют для ресурсов иностранных агентов.Под запрет попали Instagram* и Facebook*. За размещение рекламы в этих соцсетях теперь предусмотрены штрафы: до 2,5 тыс. рублей для граждан, до 20 тыс. — для должностных лиц, до 500 тыс. — для юрлиц.Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.