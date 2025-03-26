Общество 26.03.2025 в 09:34

В Бурятии размещение рекламы в соцсетях обложат штрафами

Речь идет о платформах экстремистских и нежелательных организаций
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии размещение рекламы в соцсетях обложат штрафами
Фото: freepik.com
Государственная Дума РФ приняла закон, запрещающий рекламу на сайтах и платформах экстремистских и нежелательных организаций, таких как Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Соответствующие поправки в законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе» были одобрены во втором и третьем чтениях.

«Этим решением мы защищаем интересы нашей страны и граждан, перекрываем один из источников дохода для владельцев запрещенных информационных ресурсов», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон запрещает размещение рекламы на ресурсах организаций, признанных нежелательными в России, а также на платформах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством. Аналогичные ограничения уже действуют для ресурсов иностранных агентов.

Под запрет попали Instagram* и Facebook*. За размещение рекламы в этих соцсетях теперь предусмотрены штрафы: до 2,5 тыс. рублей для граждан, до 20 тыс. — для должностных лиц, до 500 тыс. — для юрлиц.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

*Продукты компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ.
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