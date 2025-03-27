Жители Бурятии «навариваются» на банках

В 2025 году огромное количество ипотечников вместо досрочного погашения целевого займа, предназначенного для приобретения недвижимости, предпочитает размещать свободные деньги на депозитах под 20% и выше, тогда как большая часть заемщиков брала кредиты в среднем под 7 - 11% годовых. Экономисты одобряют подобные движения народных масс. Ведь на сегодняшней разнице процентов по льготной ипотеке и депозитам даже неквалифицированные инвесторы при определенной самодисциплине могут неплохо заработать.Подавляющее большинство заемщиков Бурятии, судя по опросам, оформляли кредиты на 25 - 30 лет, планируя, что погасят задолженность досрочно, чтобы не слишком долго переплачивать проценты по кредитам. Но высочайшие процентные ставки по вкладам заметно уменьшили число досрочников – тех, кто стремится побыстрее выскочить из ипотечной кабалы.- Сравнение процентных ставок по кредитам и ставок по депозитам достигло в Бурятии разницы пятикратной величины, - говорит финансист Андрей Раднаев. - Если вы взяли льготную ипотеку под 4%, а свободные средства, которые выручите, допустим, от продажи гаража или автомобиля и затем положите под 21 - 22% годовых, то за год можно получить довольно ощутимый прирост денежных средств. Поэтому я не рекомендую досрочно гасить взятые ипотечные займы по льготным ипотекам с господдержкой, если у вас имеются дополнительные средства помимо ежемесячных платежей по кредиту. Вы можете вполне легально заработать на банке.Это довольно приятные операции, которые в будущем вряд ли повторятся, по крайней мере такого уникального стечения обстоятельств по кредитам и депозитам не было еще никогда в нашей истории.При этом эксперт отметил, что «если разница между процентами дохода от вкладов и ипотечным займом не столь велика, то досрочное погашение все же имеет смысл». Все зависит от того, насколько желание избавиться от кредитных обязательств превалирует у заемщика. Ведь многие ипотечники тяжело переносят наличие долга, и психологически им легче полностью рассчитаться с банком и не играть в игры с доходностью.- Наличие депозитов позволяет заемщикам иметь ликвидные средства на решение тех или иных экстренных задач, которые зачастую непредвиденно возникают, - полагает Раднаев.Улан-удэнский финансовый аналитик Александр Доржиев тоже соглашается с тем, что «ставки по вкладам в 2025 году являются, по историческим меркам, сверхвысокими. Для консервативных инвесторов с горизонтом планирования менее одного-двух лет текущие ставки, безусловно, предоставляют чрезвычайно выгодные возможности на данный момент времени». Воспользоваться ими для размещения свободных средств будет хорошей стратегией. При этом он отметил, что его прогноз «не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».Тем не менее, по данным Отделения Банка России - Нацбанка Бурятии, если на 1 января 2023 года задолженность по ипотечным кредитам составляла чуть более 70,9 млрд рублей, то к началу 2024 года она увеличилась на 45,8% и достигла 103,4 млрд рублей. А к началу 2025 года долги составили уже 126,1 млрд рублей. При этом темпы роста задолженности уменьшились в два с лишним раза, достигнув 21,9% роста в 2024 году.При этом, если в январе 2024 года жители Бурятии держали на депозитах 112,7 млрд рублей, то в начале этого года на вкладах лежало уже 133 млрд рублей.Таким образом, на депозитах жители Бурятии хранят гораздо больше средств, чем они должны банкам по ипотечным кредитам, и, похоже банки вряд ли получат даже часть этих средств на цели частичных досрочных погашений. Ведь они фактически сами предлагают заработать на процентах, так почему же этим не воспользоваться?Добавим, что на прошлой неделе для граждан, имеющих свободные средства, появился еще один неплохой инструмент для вложений - весьма низкий курс доллара, который падал до 80 рублей за американскую валюту, обвалившись в цене почти на 25% с начала года. Часть граждан, помня апокалиптические прогнозы, что «у рубля дна нет», начала закупаться долларом на низах валютного курса. Об этом «Номер один» рассказал сотрудник одного из филиалов московского банка, работающего в Бурятии.- Спрос на наличные доллары значительно повысился в середине марта, и особенно востребованы 100-долларовые купюры нового образца в хорошем состоянии, - рассказал менеджер банка.Судя по всему, население не особо верит тому, что Трамп снимет санкции с России и все «вернется взад», а с этим и доллар за 30 рублей. Рублю, учитывая его ежегодное обесценение, не за что зацепиться.- Вложение свободных средств в американскую валюту при любом курсе рубля считаю оправданным и перспективным только в размерах, необходимых для заграничных поездок в течение года. Игра на валютных курсах - занятие малополезное и отвлекающее от более важных дел в жизни. Текущие краткосрочные колебания позволяют купить доллары значительно дешевле, чем один-два месяца назад. Не вижу причин этим не воспользоваться. Однако это не значит, что дальнейшее укрепление рубля не произойдет, - полагает Александр Доржиев.Между тем квалифицированный антикризисный управляющий из Улан-Удэ Николай Тетерин полагает, что разговоры «о смерти доллара преувеличены».- Доллары - это просто деньги, а не предмет для спекуляций, относитесь к ним как деньгам, и если у вас в наличии имеются наличные доллары, то это означает, что у вас есть деньги. Причем, куда бы вы ни приехали, хоть в Таиланд, хоть в Африку, это универсальное средство платежа и накоплений, - полагает эксперт. - По крайней мере на горизонте нескольких лет «смерти доллара» я не ожидаю.Что касается вложений в рубли, то весьма высока вероятность плановой девальвации по причине сложностей с дефицитом бюджета. Экономика страны находится в плохом положении, и эта динамика нисходящая. Также эксперт не особо верит во вложения в металлы, золото и серебро, поскольку «цены на них завышены» и эффект может быть достигнут лишь при долгосрочных вложениях.Однако золото в последние годы стремительно растет в цене. Так, за год в России цена в рублях за 1 г золота выросла с 6 000 рублей до 9 000 рублей. Правда в марте она опустилась до 8 000 рублей за счет того, что подешевела американская валюта.Однако перспективы у золота в России таковы, что на фоне обесценения рубля стоимость золота гарантированно продолжит расти в ближайшие годы, отмечают эксперты. На заседании 21 марта Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Это означает, что доходность рублевых вкладов будет по-прежнему очень высока как минимум до начала лета и жители Бурятии будут получать доход просто держа деньги на накопительных счетах или вкладах.