Общество 04.04.2025 в 16:22

В Бурятии трагически погиб участник СВО

19-летний Данил Ипатьев приехал домой в отпуск
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии трагически погиб участник СВО
Фото: телеграм-канал газеты «Вперед»
6 апреля в селе Усть-Брянь пройдет прощание с 19-летним военнослужащим Данилом Ипатьевым. Год назад он добровольцем ушел на СВО, был ранен, а погиб, находясь в отпуске на родине.

Как сообщает телеграм-канал заиграевской районной газеты «Вперед», Данил Ипатьев родился 18 мая 2005 года в селе Усть-Брянь. Учился в Усть-Брянской средней школе, которую окончил в 2020 году. В период обучения был награжден грамотами за активное участие в спортивной и общественной жизни школы и села.

В сентябре 2020 года Данил поступил в Республиканский техникум автомобильного транспорта. В начале 2024 года он взял академический отпуск, а в феврале 2024 года заключил контракт и отправился на спецоперацию. Служил стрелком, помощником гранатометчика парашютно-десантного взвода. В июле 2024 года получил ранение.

«Общительный, отзывчивый прень всегда пользовался уважением и авторитетом среди сверстников», - сообщают о Даниле в телеграм-канале.

Данил Ипатьев трагически погиб 3 апреля во время отпуска. У него остались отец, мать и брат.
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спецоперация

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