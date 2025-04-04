В Бурятии трагически погиб участник СВО

6 апреля в селе Усть-Брянь пройдет прощание с 19-летним военнослужащим Данилом Ипатьевым. Год назад он добровольцем ушел на СВО, был ранен, а погиб, находясь в отпуске на родине.Как сообщает телеграм-канал заиграевской районной газеты «Вперед», Данил Ипатьев родился 18 мая 2005 года в селе Усть-Брянь. Учился в Усть-Брянской средней школе, которую окончил в 2020 году. В период обучения был награжден грамотами за активное участие в спортивной и общественной жизни школы и села.В сентябре 2020 года Данил поступил в Республиканский техникум автомобильного транспорта. В начале 2024 года он взял академический отпуск, а в феврале 2024 года заключил контракт и отправился на спецоперацию. Служил стрелком, помощником гранатометчика парашютно-десантного взвода. В июле 2024 года получил ранение.«Общительный, отзывчивый прень всегда пользовался уважением и авторитетом среди сверстников», - сообщают о Даниле в телеграм-канале.Данил Ипатьев трагически погиб 3 апреля во время отпуска. У него остались отец, мать и брат.