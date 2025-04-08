Рыбаков в Бурятии предупредили о подстерегающей опасности

В Бурятии синоптики обещают рекордное потепление уже на следующей неделе. В связи с этим любителей подлёдного лова предупредили об опасности, потому что риск провалиться под лед увеличивается с каждым днём.

- Среднесуточная температура воздуха выше нуля градусов, продержавшаяся более трёх дней, на 25% снижает прочность льда. Дожди, туманы и солнечные лучи способствуют разрушению кромки льда сверху, снизу помогают подводные ключи и усилившиеся весной течения. Лёд тает на глазах. Очевидно, что подлёдная рыбалка по последнему льду – опасное для жизни занятие, - предупреждают спасатели.

Жителей и гостей республики просят не выходить на водоём. В случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью можно обратиться по номеру единой службы спасения «112».

Фото: Номер один