В Бурятии пройдёт всероссийский горный фестиваль «Мунку-Сардык»

С 1 по 3 мая в Окинском районе Бурятии состоится XVI всероссийский горный фестиваль «Мунку-Сардык». Мероприятие объединит спортсменов, туристов и всех, кто предпочитает активный отдых в горах, а также станет данью памяти героям Великой Отечественной войны.

- Фестиваль «Мунку-Сардык» – это не только спорт и экстрим, но и возможность испытать себя, насладиться уникальной природой Бурятии и почтить память героев. Приглашаю всех провести эти дни активно и с пользой, — отметил министр спорта Республики Бурятия Иван Козырев.

Фестиваль проходит у подножия одной из самых высоких вершин Восточных Саян — горы Мунку-Сардык (3491 метр).

Кульминацией праздника станет массовое восхождение на вершину 2 мая с 6:00 до 17:00. Участники акции «Бессмертный полк» поднимутся на гору, неся с собой портреты своих героев.

Организаторы отмечают, что фестиваль ежегодно собирает сильнейших спортсменов и любителей горного туризма со всей России.

