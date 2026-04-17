«Гостеприимную Бурятию» отмыли от пыли и грязи

В Улан-Удэ специалисты Комбината по благоустройству привели в порядок восьмиметровую скульптуру «Гостеприимная Бурятия». Это стало частью традиционного месячника чистоты, который проходит в столице.

- Перед этим отмыли фигуры бурятских богатырей – Баатаров с обеих сторон Богатырского моста, скульптуру «Юность Бурятии», голову Ленина, композиции на мосту через реку Селенга и на мосту «Бегущая лань» и другие городские скульптуры, - отметили в мэрии города.

В Улан-Удэ продолжается месячник чистоты и 25 апреля он завершится общегородским субботником. Столицу Бурятии приводят в порядок к двум большим датам: ко Дню Великой Победы и 360-летию города.

Фото: мэрия города