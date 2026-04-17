В Бурятии студентка создала масштабный арт-объект

В Бурятии талантливая студентка ВСГУТУ Юлия Басович создала масштабный стрит-арт, посвященный Году Единства народов России. Девушка создала работу при поддержке заместителя директора по учебно-воспитательной работе Технологического колледжа (ТК) ВСГУТУ Ольги Ситниковой и студенток ТК Александры Ивановой и Адисы Мадыевой.

Творческий проект реализовали в рамках фестиваля «Студенческая весна-2026». Арт-объект занимает большую площадь стены учебно-воспитательного отдела ТК. Изображение воплощает в себе элементы культур разных народов: на нем сплелись орнаменты, образы людей в костюмах разных наций, а также бескрайние просторы и величественные горы.

«Оставить такой след в стенах университета – огромная честь и доверие. Обычно мы сосредоточены на науке и учёбе, но именно творчество делает это место «живым» и родным», – отмечает Юлия Басович.