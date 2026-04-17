Форум «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!» объединил на одной площадке власть и общество

Сегодня в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ стартовал стратегический форум «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!». Власть, бизнес и общество объединились, чтобы подвести итоги последних пяти лет и определить приоритеты развития на будущее.

В обсуждении участвуют более 2 тысяч экспертов и лидеров мнений, охватывая ключевые сферы – от транспорта и ЖКХ до цифровизации, экологии и поддержки семей. С развернутым докладом о ближайших планах развития региона выступил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Добыча полезных ископаемых

По словам руководителя региона, в ближайшие 5 лет на крупных месторождениях заработают ГОКи, предприятия выйдут на производственные мощности и заработают в полную силу. Как заверили специалисты, освоение месторождений будет вестись только с использованием методов разработки, безопасных для жителей и экологии.

Уже в этом году Озерный горно-обогатительный комбинат выйдет на полную производственную мощность – 6 млн тонн руды в год.

На Ошурковском месторождении, при условии одобрения экологами, намерены создать современный горнодобывающий комплекс по добыче и переработке апатитовых руд. На предприятии будет создано 600 постоянных рабочих мест.

Также в текущем году запускают горно-обогатительный комплекс на Ермаковском месторождении бериллия. Это стратегически важный элемент и благодаря его уникальным свойствам он незаменим в ядерной, аэрокосмической, электронной промышленности, электротехнике и других высокотехнологичных отраслях.

«При поддержке президента на предстоящие 3 года на реализацию национальных проектов, планируется направить 86 млрд рублей (98 миллиардов было за прошедшие 5 лет). И это только национальные проекты. Помимо них есть еще и другие программы, которые не входят в нацпроекты, и плюс частные инвестиции. На сегодня в стадии реализации находится 40 инвестиционных проектов почти на 683 млрд рублей, а в перспективе до 2035 года планируется реализовать еще 25», - добавил Алексей Цыденов.

Что касается необходимой инженерной инфраструктуры, то за последние годы удалось построить и модернизировать сети и объекты генерации: обновить сети центра Улан-Удэ, мкр. Стеклозавод и Дивизионная. Модернизация Восточного полигона (БАМ) позволила обновить объекты электроснабжения Северобайкальского и Муйского районов. За счет механизмов поддержки развития инфраструктуры построены объекты электроснабжения в Еравнинском (для Озерного ГОК), Прибайкальском (для ОЭЗ ТРТ) районах.

Алексей Цыденов признался: вопрос энергодефицита республики остается актуальным. Часть проблемы решит проект по строительству ТЭЦ-2, который реализуется при поддержке президента.

«Еще одним значимым проектом на ближайшее будущее станет строительство Мокского гидроузла – возведение двух гидроэлектростанций на реке Витим: Мокской и Ивановской ГЭС. Реализация этого проекта поможет обеспечить стабильное энергоснабжение и даст хороший толчок для экономического развития северных районов, особенно Муйского», -отметил глава Бурятии.

Предприятия как база для экономики

Улан-Удэнский авиазавод, несмотря на санкции и трудности с кредитованием, продолжает строительство новых производственных линий и приступил к серийному производству нового вертолета.

А Локомотиворемонтный завод освоил новые типы электровозов. В целом предприятие освоило уже всю линейку, которая есть в России. На Улан-Удэнском ЛВРЗ планируют реорганизацию локомотиворемонтного комбината с внедрением поточной линии. На заводе создадут Центр компетенций по выпуску отдельных элементов.

Приборостроительное объединение вышло на новые виды продукции, как по линии спецзаказа, так и по гражданскому направлению. Кроме того, успешно работают резиденты Промпарка, их сегодня 26. На очереди создание в Улан-Удэ индустриального парка «Промпарк 2.0».

Уделяется огромное внимание и поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Сегодня для них, а также для многодетных семей запущена программа соцконтрактов – 350 тысяч рублей без учёта доходов.

«Это – старт малого бизнеса в любой сфере. Шиномонтаж, швейная мастерская, малая пекарня, ещё десятки видов деятельности, в которых можно начинать действовать при поддержке государства, при коробочных решениях, когда мы подготовим стандартные бизнес-планы по любому из возможных направлений. На выбор, что человеку ближе по душе, где он может зарабатывать и двигаться», - сообщил Алексей Цыденов.

Туризм

Власти Бурятии сделали акцент на туризм. Большое финансирование получил масштабный президентский проект «Пять морей и озеро Байкал. Уже ведется строительство инфраструктуры, объектов для повышения мощности электроэнергии.

«Мы строим глэмпинги, обустраиваем пляжи, создаем инфраструктуру, запустили новый терминал аэропорта «Байкал». И мы видим, как с каждым годом растет поток туристов, желающих посетить нашу республику», - продолжил глава региона.

Также появится курорт «Волшебный Байкал», завершат 8 инвестиционных проектов. В результате будет создано 4600 гостиничных номеров. Предполагается, что туристский поток вырастет на 500 тысяч человек.

«Мы внесли изменения в закон об озере Байкал. Это позволяет строить очистные на Байкале, и это создаёт условия, что туризм будет не только экономически выгодным, но и экологически чистым. Мы сохраним наше достояние, озеро Байкал», - отметил глава республики.

АПК

В Бурятии на сегодня порядка 260 тысяч голов овец и поголовье с каждым разом растёт. В сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах ежегодно остаётся непереработанной порядка 115 тонн шерсти.

Но регион уже вошел в федеральную дорожную карту по переработке шерсти. Сейчас прорабатывается вопрос по приобретению моечно-очистительной линии. Параллельно ведутся переговоры с компанией «Экоферти» о поставке шерсти для производства биоудобрений.

При поддержке Совета Федерации ФС РФ, Минсельхоза России, Минпромторга России подписали соглашение с Санкт-Петербургской биржей, и 16 апреля состоялись первые электронные торги шерстью. «Байкальский Текстильный Комбинат» приобрел на торгах для своего производства шерсть из Хакасии, отгружено 20 тонн.

В 2024 году в республике запустили первый масличный завод полного цикла, и уже в прошлом году в Китай экспортировали свыше 10 тысяч тонн рапсового масла и порядка 20 тысяч тонн рапсового жмыха.

А тепличный комплекс в Гусиноозерске, который будет самым крупным на Дальнем Востоке, закроет потребность в свежих овощах не только республики, но и соседних регионов. Первая поставка продукции предстоит уже в 2027 году: 9,8 тыс. тонн огурцов и 4,6 тыс. тонн томатов. А в 2028 году предприятие выйдет на полную мощность – 17 тыс. тонн овощей в год.

Также Алексей Цыденов рассказал о новых федеральных проектах. К примеру, «Развитие малого агробизнеса» объединит все меры поддержки фермеров и кооперативов, а также усилит развитие инфраструктуры сбыта фермерской продукции через агроагрегаторы и поддержит сельские мини-пекарни. В рамках проекта «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике» окажут поддержку научных исследований в области разработки и внедрения отечественных инновационных технологий в растениеводстве и животноводстве.

Проблемы решаемы

Общественность сейчас очень волнуют проблемы по большим затянувшимся строительным проектам, таким как Третий мост, улан-удэнские очистные, театр Ульгэр и др. «Это действительно сложные и болезненные вопросы, но мы уже через такое проходили и успешно решали», - прокомментировал глава Бурятии.

Алексей Цыденов привел несколько примеров того, как несмотря на сдвиги сроков и прочие трудности, важные объекты удавалось довести до ума, и сейчас они успешно работают и развиваются.

Он напомнил о непростом возведении взлетно-посадочной полосы в аэропорту. Подрядчик сорвал сроки, было отступление от сметы, и в целом стоял вопрос о расторжении контракта. Но республика взяла на себя гарантии завершения строительства – в итоге полоса протяженностью 3400 метров принимает все типы воздушных судов. Аэропорт освоил 25 пассажирских направлений, регион стал шестым в России по объему грузовых авиаперевозок.

Что касается возведения Онкологического центра, то была целая череда неприятностей – затяжка сроков, изменение проекта, уголовные дела по поставке медицинского оборудования. Тем не менее, все удалось решить. Через это медучреждение уже прошло 15 тысяч пациентов.

Тот же срыв сроков, изменение проектной документации, изменение сметы, скандал с подрядчиком наблюдался при строительстве Перинатального центра. Дошло до того, что разбирали часть четвертого этажа. К счастью, «перинаталка» тоже работает, принимая 49% всех родов республики. По состоянию на 12 апреля 2026 года на свет в данном центре появились почти 32 тысячи детей.

Безусловно, все помнят о скандальной школе в селе Сосново-Озёрское. Объект ввели в эксплуатацию, и уже в сентябре дети смогут сесть за парты.

«К сожалению, мы имеем проблемы. И с нашими местными подрядчиками, и подрядчиками федерального уровня, и с отдельными должностными лицами, и с коммерческими организациями. Но мы умеем их решать. Жилищный долгострой. Было 1906 проблемных дольщиков, 42 проблемных дома. Все было решено. Каждый дольщик получил либо жилплощадь, либо денежную компенсацию. При поддержке нашего президента, но работу все мы делали здесь. Сегодня у нас под риском Мегаполис, Москомстрой. Но мы знаем, как решать эти проблемы. И мы их решим», - пообещал Алексей Цыденов.

Мастер-планы

Мастер-планы в Улан-Удэ и Северобайкальске продолжают финансироваться. По программе «Чистый воздух» в этом году переведут на электроотопление еще 160 домов. Также в городе продолжится модернизация подстанций, чтобы избавить жителей от постоянных отключений электроэнергии и перегрузки сетей.

«Строим путепроводы. Финансирование будет. Контракт заключен. Процесс не останавливается. Процесс движется. И мы видим перспективу», - заверил руководитель региона.

Кроме того, идет комплексная работа над мастер-планами развития посёлка Саган-Нур и города Гусиноозерск. Инициаторами выступили градообразующие предприятия – группа компаний СУЭК совместно с Фондом Андрея Мельниченко и Интер РАО.

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» 24 опорных населенных пункта республики вошли в федеральный перечень. Это точки роста, в которых будет обеспечено сбалансированное развитие инфраструктуры, нацеленное на повышение качества среды для жизни на 30% к 2030 году и 60% к 2036 году.

В интегральный показатель оценки включены разные виды инфраструктур – жилищная, коммерческая, социальных объектов, транспортная и коммунальная.

Для этого в республике будет реализовано 139 мероприятий на 19,5 млрд. рублей.

Бизнес

Несмотря на значительные финансовые ограничения, продолжающееся санкционное давление за последние пять лет в республике выросло количество малых и средних предприятий – на 3 тысячи единиц. Это стало возможным благодаря своевременным принятым льготным режимам. За пять лет малому бизнесу республики предоставлен беспрецедентный объём государственной поддержки в виде налоговых льгот – 22,4 млрд рублей. Ежегодно этими льготами пользуются почти 4 тысячи предпринимателей.

В результате объём налогов, поступивших от малого бизнеса, вырос за пять лет с 2,7 млрд рублей до 5,3 млрд рублей.

Поддержка СВО

«Сегодня нам всем немножко сложно. У всех душа болит за наших ребят. Мы ждем победу, и Победа будет – в этом нет ни у кого сомнений. Наши ребята, которыми мы гордимся, делают все, чтобы ускорить нашу победу. Мы все здесь объединились – наше волонтерское движение, наши неравнодушные (граждане), все помогают фронту», - продолжил Алексей Цыденов.

В Бурятии действуют 80 мер поддержки участников СВО и их семей. Ветераны получают помощь в трудоустройстве и развитии карьеры в приоритетном порядке. Военные получают лечение в государственных медорганизациях республики, имеют право на бесплатное посещение учреждений культуры и спортивных секций. Участники СВО из числа детей-сирот получают первоочередные сертификаты на улучшение жилищных условий.

Огромную работу с бойцами и их семьями проводит фонд «Защитники Отечества», где они получают поддержку по разным жизненным ситуациям. В 2025 году региональный филиал фонда обработал более 11 тысяч обращений и был признан одним из лучших в стране по адаптации жилых помещений для ветеранов СВО с инвалидностью.

В республике действует более 40 пунктов сбора помощи, в их работу вовлечено более 16 тысяч добровольцев. На базе ТОС, общественных объединений, дацанов, учреждений профобразования создан 31 швейных цех по пошиву необходимых вещей для военнослужащих. Созданы волонтерские центры в Джанкое, Армянске и Мариуполе. Организовано постоянное патронатное сопровождение наших бойцов, которые находятся на лечении в госпиталях Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В поддержке армии также участвуют промышленные предприятия: шьют одежду, поставляют изделия металлообработки, выпускают продукцию гособоронзаказа.

Народная программа

«Сегодня мы собрались здесь все вместе, чтобы обсудить итоги развития республики и планы на будущее. И это уже третье по счету открытое совещание с участием правительства. Нам важно заглянуть на пятилетку вперед, поговорить о важных задачах, которые стоят перед нами – как их решить, на что обратить внимание. Что нужно сделать для развития нашей республики», - подчеркнул Алексей Цыденов, завершая выступление.

Такой формат диалога доказал свою пользу: по итогам прошлых встреч была сформирована Народная программа – стратегический документ, сформированный на основании предложений и обращений граждан. Эти наказы – потребности, нужды жителей. Власти получили 2488 предложений, из которых 2040 уже реализованы.

Людей волновали понятные и важные вещи: ремонт поликлиник, школ, детских садов; нехватка врачей, особенно в отдаленных селах; состояние мостов и дорог. На решение этих вопросов в рамках Народной программы и при поддержке президента России было направлено более 113,8 млрд рублей.

«2026 год объявлен президентом Годом единства народов России. Мы всегда с уважением относимся к традициям, культуре и вере каждого народа нашей многонациональной республики. Самое главное, что нас объединяют это общие ценности и желание двигаться вперед вместе. И наша работа над новой Народной программой – это тоже единство, единство в действии для того, чтобы наша республика процветала. Потому что сила – в единстве. А будущее – в наших общих делах», - заключил глава Бурятии Алексей Цыденов.