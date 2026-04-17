За квартал в Бурятии полиция изъяла рекордные 120 кг наркотиков

По итогам первого квартала 2026 года в полиции Бурятии провели масштабную работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В результате оперативно-розыскных мероприятий было выявлено 242 преступления в этой сфере, а из незаконного оборота изъято более 120 кг наркотиков.

В ходе операции перекрыто пять каналов поступления запрещённых веществ в регион, а также пресечена деятельность четырех интернет-магазинов, через которые сбывали наркотики. Выявлено девять организованных преступных групп.

- Особое внимание привлёк случай с участием несовершеннолетних. Подростки заказали партию наркотиков в интернете, после чего расфасовали её для дальнейшего сбыта. При задержании у них изъято более 60 подготовленных «закладок», - рассказали в полиции республики.

Были пресечены и факты сбыта наркотиков жителями региона, в том числе через личные контакты. По материалам полиции в суды направлены уголовные дела по семи составам преступлений в отношении участников организованных групп. В настоящее время продолжается расследование других эпизодов преступной деятельности.

