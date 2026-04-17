17.04.2026 в 15:18

За квартал в Бурятии полиция изъяла рекордные 120 кг наркотиков

В республике удалось прикрыть деятельность девяти наркогрупировок
A- A+
Текст: Елена Кокорина
По итогам первого квартала 2026 года в полиции Бурятии провели масштабную работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В результате оперативно-розыскных мероприятий было выявлено 242 преступления в этой сфере, а из незаконного оборота изъято более 120 кг наркотиков.

В ходе операции перекрыто пять каналов поступления запрещённых веществ в регион, а также пресечена деятельность четырех интернет-магазинов, через которые сбывали наркотики. Выявлено девять организованных преступных групп.

- Особое внимание привлёк случай с участием несовершеннолетних. Подростки заказали партию наркотиков в интернете, после чего расфасовали её для дальнейшего сбыта. При задержании у них изъято более 60 подготовленных «закладок», - рассказали в полиции республики.

Были пресечены и факты сбыта наркотиков жителями региона, в том числе через личные контакты. По материалам полиции в суды направлены уголовные дела по семи составам преступлений в отношении участников организованных групп. В настоящее время продолжается расследование других эпизодов преступной деятельности.

Фото: МВД РБ

 

Теги
наркотики

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
