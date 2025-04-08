Депутаты оказались бессильны против тарологов

Скандально известный законопроект о запрете рекламы тарологов и экстрасенсов, который внес в Госдуму депутат Андрей Свинцов в январе 2025 года с целью защитить граждан от «недобросовестных советчиков», забуксовал. Так, правительство направило на него свое отрицательное заключение, сообщают РИА Новости.«Законопроект нуждается в существенной доработке», — говорится в документе правительства.В правительстве также отметили, что актуальная редакция закона «О рекламе» уже возлагает на рекламодателя ответственность за распространение недостоверной информации.Отмечается, что в законодательстве отсутствует определение используемых в законопроекте понятий «эзотерические услуги» и «услуги таролога». Поэтому законопроект допускает произвольное толкование, что может привести к противоречиям в правоприменительной деятельности.- Те, кто борются с гадалками экстрасенсами, выглядят ещё более смешными, чем сами гадалки, - прокомментировал ситуацию с запретами на гадание председатель общества «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов. - Лучше бы делом занялись депутаты.Однако смех-смехом, но когда страна находится в геополитическом конфликте, а на западных границах идут боестолкновения, население находится в состоянии хронического стресса и неопределенности будущего. Поэтому в Бурятии люди часто ищут утешения в религии, обращаются к астрологам, гадалкам, экстрасенсам и тарологам. Это дает некоторым гражданам определенную психологическую поддержку и позволяет почувствовать уверенность в завтрашнем дне.Этими факторами и объясняется популярность мистических услуг и в республике, и в стране в целом. Кроме того, мистическими услугами пользуются многие крупные российские бизнесмены для решения и прогнозирования своих бизнес-задач. Нередко обращаются к экстрасенсам и российские чиновники. Поэтому борьба с мистикой у депутатов Госдумы ожидается долгосрочной.