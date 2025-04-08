Общество 08.04.2025 в 11:01

Депутаты оказались бессильны против тарологов

У законопроекта о запрете рекламы мистических услуг возникли сложности
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Текст: Иван Иванов
Депутаты оказались бессильны против тарологов
Фото: freepik.com
Скандально известный законопроект о запрете рекламы тарологов и экстрасенсов, который внес в Госдуму депутат Андрей Свинцов в январе 2025 года с целью защитить граждан от «недобросовестных советчиков», забуксовал. Так, правительство направило на него свое отрицательное заключение, сообщают РИА Новости.

«Законопроект нуждается в существенной доработке», — говорится в документе правительства.

В правительстве также отметили, что актуальная редакция закона «О рекламе» уже возлагает на рекламодателя ответственность за распространение недостоверной информации.

Отмечается, что в законодательстве отсутствует определение используемых в законопроекте понятий «эзотерические услуги» и «услуги таролога». Поэтому законопроект допускает произвольное толкование, что может привести к противоречиям в правоприменительной деятельности.

- Те, кто борются с гадалками экстрасенсами, выглядят ещё более смешными, чем сами гадалки, - прокомментировал ситуацию с запретами на гадание председатель общества «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов. - Лучше бы делом занялись депутаты.

Однако смех-смехом, но когда страна находится в геополитическом конфликте, а на западных границах идут боестолкновения, население находится в состоянии хронического стресса и неопределенности будущего. Поэтому в Бурятии люди часто ищут утешения в религии, обращаются к астрологам, гадалкам, экстрасенсам и тарологам. Это дает некоторым гражданам определенную психологическую поддержку и позволяет почувствовать уверенность в завтрашнем дне.

Этими факторами и объясняется популярность мистических услуг и в республике, и в стране в целом. Кроме того, мистическими услугами пользуются многие крупные российские бизнесмены для решения и прогнозирования своих бизнес-задач. Нередко обращаются к экстрасенсам и российские чиновники. Поэтому борьба с мистикой у депутатов Госдумы ожидается долгосрочной.
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