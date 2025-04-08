Выплаты в честь 80-летия Победы ветераны Бурятии получат вместе с пенсией за апрель

В Бурятии региональное отделение Соцфонда произведет выплаты к 80-летию Великой Победы ветеранам Великой Отечественной войны вместе с пенсией за апрель. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.Напомним, согласно указу президента РФ, единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей с апрельской пенсией получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, а также граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя», «Жителю осажденного Сталинграда». Выплату в этом же размере направят бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.По 55 тысяч рублей Отделение СФР по Республике Бурятия перечисляет труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма. Денежные средства они получат также вместе с пенсией за апрель в соответствии с утвержденным графиком доставки выплат.Кроме юбилейной выплаты к 80-й годовщине Великой Победы, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны перечисляется ежегодная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей.Для получения выплат ветеранам или их близким не нужно обращаться в региональное Отделение Соцфонда. Выплаты назначены автоматически по имеющимся у фонда данным. Все положенные средства выплатят до празднования Дня Победы.