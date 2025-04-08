Общество 08.04.2025 в 11:18

Выплаты в честь 80-летия Победы ветераны Бурятии получат вместе с пенсией за апрель

Для получения выплат ни ветеранам, ни их родственникам никуда обращаться не нужно
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Текст: Андрей Константинов
Выплаты в честь 80-летия Победы ветераны Бурятии получат вместе с пенсией за апрель
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии региональное отделение Соцфонда произведет выплаты к 80-летию Великой Победы ветеранам Великой Отечественной войны вместе с пенсией за апрель. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Напомним, согласно указу президента РФ, единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей с апрельской пенсией получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, а также граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя», «Жителю осажденного Сталинграда». Выплату в этом же размере направят бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

По 55 тысяч рублей Отделение СФР по Республике Бурятия перечисляет труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма. Денежные средства они получат также вместе с пенсией за апрель в соответствии с утвержденным графиком доставки выплат.

Кроме юбилейной выплаты к 80-й годовщине Великой Победы, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны перечисляется ежегодная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей.

Для получения выплат ветеранам или их близким не нужно обращаться в региональное Отделение Соцфонда. Выплаты назначены автоматически по имеющимся у фонда данным. Все положенные средства выплатят до празднования Дня Победы.
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