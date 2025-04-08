В селе Бурятии угнанного «Муравья» пристегнули к забору

Подросток в Кабанском районе Бурятии угнал старинный советский мотороллер «Муравей», чтобы покататься, но транспортное средство подвело и отказалось служить. Чтобы починить его, парень решил угнать еще один мотороллер, стоявший там же, и разобрать его на запчасти. Обнаружив потерю, хозяин обратился в местную полицию.

- Мужчина рассказал, что неизвестные проникли в сарай, расположенный на территории частного подворья и похитили два советских грузовых мотороллера «Муравей». Ущерб оценил в 32 тысячи рублей и пояснил, что в частном доме никто не проживает, но он с родственником регулярно присматривает за имуществом. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники обнаружили один из похищенных мотороллеров пристегнутым к забору в жилом массиве села Каменск. Выяснилось, что к краже имущества причастны местные подростки. Второй похищенный мотороллер обнаружен полицейскими в гараже родителей одного из молодых людей – 15-летнего сельчанина, - рассказали в полиции.

Подростки решили, что дом заброшен и имущество никому не принадлежит. Сначала парень похитил один мотороллер, но когда выяснил, что он в нерабочем состоянии, то отправился за вторым, чтобы использовать его детали для ремонта первого.

- Подросток пояснил, что хотел отремонтировать мотороллер и кататься на нем по поселку.

Ранее юноша на учете в ПДН не состоял. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ним профилактическую беседу и завели уголовное дело.

Фото: МВД РБ