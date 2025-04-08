В Улан-Удэ будут судить 20-летнего подельника шайки мошенников

В ближайшее время суд Улан-Удэ рассмотрит уголовное дело в отношении 20-летнего участника преступной схемы по обману граждан. Молодой человек был звеном мошеннической группы, работая курьером.

- Следствием установлено, что 20-летний молодой человек вступил в преступный сговор с организатором мошеннической схемы по обману граждан. В декабре 2024 года жительнице Улан-Удэ поступил звонок от «следователя», который сообщил, что ее дочь на автомобиле сбила человека, чтобы избежать уголовной ответственности за совершенное дорожно-транспортное происшествие, требовалось передать ему денежные средства. Затем к ней приехал обвиняемый, который выполнял роль курьера. Ему потерпевшая передала 97 тыс. рублей. Деньги он положил на свой банковский счет для дальнейшей передачи иным участникам преступления, - рассказали в прокуратуре республики.

В ходе расследования на денежные средства обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наиболее строгим наказанием за совершение преступления является лишение свободы сроком до 5 лет.

Фото: loon.site