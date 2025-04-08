Общество 08.04.2025 в 13:19

В Улан-Удэ будут судить 20-летнего подельника шайки мошенников

В схеме аферистов он был курьером
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ будут судить 20-летнего подельника шайки мошенников

В ближайшее время суд Улан-Удэ рассмотрит уголовное дело в отношении 20-летнего участника преступной схемы по обману граждан. Молодой человек был звеном мошеннической группы, работая курьером.

- Следствием установлено, что 20-летний молодой человек вступил в преступный сговор с организатором мошеннической схемы по обману граждан. В декабре 2024 года жительнице Улан-Удэ поступил звонок от «следователя», который сообщил, что ее дочь на автомобиле сбила человека, чтобы избежать уголовной ответственности за совершенное дорожно-транспортное происшествие, требовалось передать ему денежные средства. Затем к ней приехал обвиняемый, который выполнял роль курьера. Ему потерпевшая передала 97 тыс. рублей. Деньги он положил на свой банковский счет для дальнейшей передачи иным участникам преступления, - рассказали в прокуратуре республики.

В ходе расследования на денежные средства обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наиболее строгим наказанием за совершение преступления является лишение свободы сроком до 5 лет.

Фото: loon.site

 

 

 

 

 

Теги
мошенники суд

Все новости

В Улан-Удэ будут судить 20-летнего подельника шайки мошенников
08.04.2025 в 13:19
В час пик трамваю в Улан-Удэ выбили стекло
08.04.2025 в 12:47
Мошенники дали студенту из Бурятии деньги на билет до дома
08.04.2025 в 12:20
В селе Бурятии угнанного «Муравья» пристегнули к забору
08.04.2025 в 12:12
В Бурятии закрыли все ледовые переправы
08.04.2025 в 11:27
Выплаты в честь 80-летия Победы ветераны Бурятии получат вместе с пенсией за апрель
08.04.2025 в 11:18
Депутаты оказались бессильны против тарологов
08.04.2025 в 11:01
Сельский вор в Бурятии так напился, что забыл куда спрятал украденное
08.04.2025 в 10:48
В Улан-Удэ второе крупное ДТП случилось в одном и том же месте
08.04.2025 в 10:45
В Бурятии молодой водитель насмерть сбил пенсионера
08.04.2025 в 10:06
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 апреля

Читайте также
В селе Бурятии угнанного «Муравья» пристегнули к забору
Подросток угнал его, чтобы погонять по проселочным дорожкам
08.04.2025 в 12:12
В Бурятии закрыли все ледовые переправы
Выезд автомобилей на лед водоемов категорически запрещен
08.04.2025 в 11:27
Выплаты в честь 80-летия Победы ветераны Бурятии получат вместе с пенсией за апрель
Для получения выплат ни ветеранам, ни их родственникам никуда обращаться не нужно
08.04.2025 в 11:18
Депутаты оказались бессильны против тарологов
У законопроекта о запрете рекламы мистических услуг возникли сложности
08.04.2025 в 11:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru