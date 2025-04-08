С мэрии Улан-Удэ взыскали компенсацию за страдания ребенка

Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура добилась в суде взыскания с мэрии Улан-Удэ компенсации за нападение собаки.Как сообщили в надзорном ведомстве, происшествие случилось днем 22 ноября 2024 года в столице Бурятии.«На малолетнюю девочку набросилась собака, причинив ей различные повреждения. В результате ребенок испытал нравственные и физические страдания», - рассказали в прокуратуре.После инцидента родители девочки обратились за помощью. Прокуратура подготовила иск к мэрии города о взыскании компенсации морального вреда.Рассмотрев материалы дела, суд требования надзорщиков удовлетворил. Страдания девочки Фемида оценила в 50 тысяч рублей, которые будут взысканы с мэрии в пользу родителей пострадавшего ребенка.