Общество 08.04.2025 в 13:49

С мэрии Улан-Удэ взыскали компенсацию за страдания ребенка

Суд оценил их в 50 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
С мэрии Улан-Удэ взыскали компенсацию за страдания ребенка
Фото: архив «Номер один»
Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура добилась в суде взыскания с мэрии Улан-Удэ компенсации за нападение собаки.

Как сообщили в надзорном ведомстве, происшествие случилось днем 22 ноября 2024 года в столице Бурятии.

«На малолетнюю девочку набросилась собака, причинив ей различные повреждения. В результате ребенок испытал нравственные и физические страдания», - рассказали в прокуратуре.

После инцидента родители девочки обратились за помощью. Прокуратура подготовила иск к мэрии города о взыскании компенсации морального вреда.

Рассмотрев материалы дела, суд требования надзорщиков удовлетворил. Страдания девочки Фемида оценила в 50 тысяч рублей, которые будут взысканы с мэрии в пользу родителей пострадавшего ребенка.
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