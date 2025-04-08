Монголия будет беспошлинно поставлять товары в Россию

Пока Дональд Трамп вводит пошлины и торговые барьеры по всему миру, Россия снимает их, например для Монголии. Что позволяет делать международную торговлю более свободной и выгодной.Так Монголия и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) завершили третий раунд переговоров по временному соглашению о свободной торговле. По итогам переговоров стороны договорились о том, какие товары будут поставляться беспошлинно, а какие будут импортироваться с налоговыми льготами, сообщает агентство «Монцамэ».В частности, Монголия сможет беспошлинно экспортировать 367 наименований товаров в страны ЕАЭС - Россию, Казахстан, Беларусь, Армению и Кыргызстан. Среди них 29 видов мяса и мясопродуктов, 60 изделий из кожи и шкур, 204 товара из шерсти и кашемира, а также 73 вида сельскохозяйственной продукции. Это позволит монгольским предприятиям и организациям-экспортерам быть освобожденными от уплаты таможенных пошлин на сумму около 16,6 млн долларов США в год.Первый заместитель премьер-министра Монголии, министр экономики и развития Лувсаннямын Гантумур отметил, что сотрудничество с ЕАЭС может помочь увеличить экспорт мяса до 500 миллионов долларов.«Мы экспортируем определенное количество мяса, но не можем поставлять баранину и козлятину. Переговоры помогут решить эти вопросы и обеспечить круглогодичный экспорт мяса. Также возможно брендирование кашемировых и трикотажных изделий для выхода на евразийский рынок. У нас есть потенциал для экспорта как минимум на 500 миллионов долларов», - сказал чиновник.